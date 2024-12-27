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Excel「小沈1500」成收賄證據？　郭正亮質疑1事：從沒看過這樣的

記者黃翊婷／綜合報導

台北地檢署26日偵查終結民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案，並認定柯從威京集團沈慶京手中收賄1710萬元。不過，前立委郭正亮認為，檢方怎麼會以柯文哲的Excel工作簿記載「小沈1500」，就認定有收賄嫌疑，「坦白說，我從來沒有看過這樣的對價，圖利126億的價值，然後只給1500萬，而且這1500萬也沒有找到金流或現金。」

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲（中後）26日因京華城容積率等案，被台北地檢署起訴涉犯貪污等4罪嫌，隨即移審台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲26日因京華城容積率等案件，被台北地檢署起訴涉犯貪汙等4罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

郭正亮26日在政論節目「大新聞大爆卦」中提到，京華城案檢方認定柯文哲收賄1710萬元，說是威京有7個人頭，各自匯款30萬元，共計210萬元，這是針對2020年3月10日的便當會，裁示都發局將京華城公司陳情案送都委會研議，「這沒有任何進度耶！你當過議員就知道，這只是送案，送案就拿到210萬，那後面所有的進度怎麼都沒再給錢？」

郭正亮接著說道，然後是2022年10月18日，已經相隔2年，等於是前面210萬元叫作送案到都委會，隔2年京華廣場的動土典禮，再補給1500萬元，然後不法圖利的利益是126億元，「坦白說，我從來沒有看過這樣的對價，圖利126億的價值，然後只給1500萬，而且這1500萬也沒有找到金流或現金。」

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲堅稱，Excel工作簿檔案不是他做的，沈慶京也沒有給他1500萬元。（資料照／記者湯興漢攝）

郭正亮表示，檢方因為柯文哲的Excel工作簿檔案在2022年10月1日曾記載「小沈1500」，就認定柯涉嫌收賄，「憑什麼論斷這個就是1500萬？據我了解，沈慶京也沒有承認，所以我就不知道這個1500萬的匯款是怎麼認定的。」

郭正亮指出，沈慶京提領1600萬元，其中100萬元不知道拿去做什麼，檢方就認定剩下的1500萬元給了柯文哲，柯還在某時某地交給「橘子」許芷瑜，叫許保管處理，「請問許芷瑜如何保管處裡？如果許芷瑜去存款，我們現在要查金流一定查得到，難道是用其他名義存款？」而現在北檢針對柯文哲涉嫌收賄1710萬元的調查，大家並沒有看到真正的錢。

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