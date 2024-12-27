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柯文哲遭起訴恐瓦解民眾黨？　紐約時報：加劇台灣政治分裂

▲▼柯文哲 時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲裁定3000萬元交保。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張方瑀／綜合報導

台灣民眾黨主席柯文哲26日被台北地檢署以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴，總計求刑28年6個月，並於27日凌晨裁定3000萬元交保。這項震撼消息也引發各國媒體關注，《紐約時報》指出，柯文哲被起訴並不意味著民眾黨會瓦解，「他在臺灣喚醒的這股政治力量不會輕易消失。」

柯文哲涉及京華城及侵占政治獻金案，26日遭北檢以收賄、圖利、公益侵占、背信等4大罪起訴，總計求刑28年6個月，並於27日凌晨裁定3000萬元交保，並限制住居、出境出海。

▲▼外媒報導柯文哲。（圖／翻攝自外媒）

▲紐約時報針對柯文哲遭起訴進行報導。（圖／翻攝自紐時）

根據《紐約時報》報導，對柯文哲的起訴可能進一步加劇臺灣的政治分歧，但柯文哲被起訴並不意味著民眾黨會瓦解，台灣大學政治學者南樂（Lev Nachman）表示，「需要記住的是，他在臺灣喚醒的這股政治力量不會輕易消失。如果有的話，仍認同民眾黨的支持者不太可能因此動搖，畢竟過去的指控並未使他們改變立場。」

法律白話文運動站長、律師楊貴智（Yang Kuei-chih）則說，針對柯文哲的指控仍可能削弱部分選民對他的支持，「畢竟，民眾黨是一個新興的政黨，且它一直強調自己與傳統政黨的不同。」

BBC則形容，柯文哲以第三勢力的姿態崛起，素以臺灣政壇的「變數」聞名，他的直率言論與獨特的競選手法經常引發爭議，更曾被稱為「失言機器」。然而，面對這波檢控浪潮，他的政黨能否復元仍是未知數。

►外媒關注！　柯文哲遭求刑「重創民眾黨」：內部亟需改革
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