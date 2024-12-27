快訊／柯文哲3000萬獲保　黃珊珊回應了：阿北回家

▲柯文哲3000萬交保。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

京華城案台灣民眾黨主席柯文哲3000萬獲保，並限制住居、出境出海。對此台北市前副市長黃珊珊今早也發文「阿北回家，這場仗現在才開始。」

柯文哲移審接押庭從昨晚7點半開始，期間2度短暫休息各10分鐘，檢方主張柯涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證之虞，仍有羈押必要，請求繼續羈押禁見。

辯護律師團主張檢方先射箭再畫靶、拼湊金流入人於罪，檢方指控柯文哲在不詳時間、地點收受沈慶京面交1500萬元現金，但「證據在哪裡？」檢方指柯收朱亞虎用人頭支付210萬政治獻金，是非法給京華城20%容積獎勵的對價，但「檢方說20%容獎價值逾200億元，210萬僅佔萬分之一，跟行賄行情7%到10%不成比例」。

辯護律師團批檢方以柯文哲助理「橘子」許芷瑜出境不歸，做為有共犯在逃、柯有勾串滅證之虞的理由，但「許芷瑜不是京華城案被告」，且偵辦期間是誰在違反偵查不公開、四處洩密渲染案情，「都不是柯文哲與律師做的」，請求合議庭基於公平法院與武器平等原則，准許柯交保。

法官突然問柯文哲「能提供多少保證金或其他方式，可擔保按時出庭」，柯一時沒會意，急著說「我如果跑了，民眾黨就毀了，我不會幹這種事」，經律師團解釋法官的意思，柯答稱「法官怎麼裁定，我就遵守，該怎樣就怎樣」。北院今天凌晨3點15分裁定柯文哲3000萬元交保，並限制住居、出境出海。