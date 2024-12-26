立院明三讀老人福利法　卓榮泰「政院難以同意」：衛福部要據理力爭

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院預計明天三讀《老人福利法》修正草案，當中包含讓所得稅級距未達20%的65歲以上老人免繳健保費，引發各界討論。行政院長卓榮泰今（26日）在院會表示，此修法會增加中央政府384億支出，行政院難以同意，且修法也未指出彌補資金來源，要求衛福部在法案審查時要據理力爭、清楚說明，也請黨團要透過協商方式進行溝通。

行政院發言人李慧芝轉述，有關立法院會已排定的老人福利法修正草案，今天衛福部提出臨時動議，院長卓榮泰裁示，這次修法如果以本年度65歲以上長者計算，估算有467萬人左右，需要增加中央政府384億元，行政院顯然無法承受、難以同意，修法也未指出彌補資金來源。

卓榮泰指出，日前在中央政府總預算協商時，就已跟朝野黨團達成共識，依照《憲法》第70條、《預算法》91條、《財政紀律法》第5條以及大法官釋字第391號，雙方都有共識，依據法規所示，預算案不得增加支出之提議，以及法律案大幅增加歲出、減少歲入的時候，應該徵詢行政院的意見，指名彌補資金之來源，必要時也需要提案來修正法律。

卓榮泰強調，希望法案審查時，衛福部能應據理力爭、清楚說明，也請黨團要透過協商，提醒當時朝野黨團跟行政院所做過的協商共識，不該把質詢、備詢當作意見，必須正視徵詢行政院的意見。

卓榮泰表示，希望大家遵守憲法大法官解釋和預算法、財政紀律法相關規定，尊重行政院的職權，不要破壞兩院當時所做下的共識，對兩院未來互動沒有好處。