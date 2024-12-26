立院擬通過80歲聘外籍看護免巴氏量表　邱泰源：應由醫療專業評估

▲衛福部長邱泰源，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藍營立委提案《就業服務法》修法，主張80歲以上長者，不用巴氏量表就可以申請外籍看護，擬於明（27）日三讀通過。衛福部長邱泰源今（26）日表示，勞動部已經有多元化放寬政策，醫界認為還是應該有醫療專業的衡量與評估，讓真的需要照顧的人，可以得到比較充分的照顧。

邱泰源今日出席立法院社福衛環委員會審查衛福部預算，會前受訪被問及巴氏量表議題。邱泰源指出，勞動部已經有多元認定方式，現在也約有半數通過者是依循這個管道，而醫界曾經討論過，認為還是要有醫療專業來做衡量跟評估，對於在台灣真的需要照顧的人，能夠得到比較充分的照顧。

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勞動部日前表示，去年10月13日起實施3類對象適用多元免評資格，包括使用長照服務（居家、日間或家庭託顧服務）連續6個月以上、輕度失智症（鬆綁只要1名神經科或精神科專科醫師評估即可）及擴大增加重度呼吸障礙及中度吞嚥障礙等中重度特定身心障礙項目至14項。 勞動部補充，多元免評自去年10月起實施至今，已核准超過2.3萬名80歲以上長者申請外籍看護。

勞動部指出，若往後80歲以上長者，免評巴氏量表即可申請外籍看護，民間團體及許多家庭照顧者擔憂，恐使外籍看護照顧上棄重擇輕，中重症家庭加劇面臨移工轉出或怠工等勞資爭議及轉換不成後失聯等情形，恐將嚴重影響中重症家庭聘僱外籍看護權益。

中華民國家庭照顧者關懷總會、身心障礙聯盟、台灣社會福利總盟共同發布聲明稿指出，「80歲以上免評巴氏量表，對家庭照顧者不是利多，而是災難！」現行外籍看護已經供不應求，預估修法後將新增53萬健康長者具備聘僱外籍看護工資格，對於現行22.7萬聘僱外籍看護家庭，真正屬於最弱勢、不穩定的脆弱族群，即將面臨53萬健康長者「加碼搶工潮」。民團直言，「沒有配套的修法，將給國人帶來更大危機。」