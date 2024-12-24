帶頭加薪！　工程會約聘人員起薪加碼到32500元

▲工程會主委陳金德。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為配合行政院經濟發展委員會「政府作為加薪引擎」政策，工程會除將把約聘人員的薪資提高為基本工資的1.1倍（3萬1449元）外，進一步加碼到3萬2500元。另外，近期也將修正發布採購契約範本，除將特定人員薪資提高為基本薪資的1.1倍，未來也將廠商員工薪資作為評選加分項目，希望能夠進一步帶動民間企業加薪。

工程會表示，本次修正內容針對廠商派駐至機關履行契約之人員（派駐人員）及全職從事政府採購案人員（全職人員），明定薪資應高於最低工資的1.1倍，以利落實加薪。並調高「評選(審)委員評分表（評選項目含廠商企業社會責任【CSR】指標）」範本(下稱CSR範本)員工薪資給分標準，以鼓勵廠商自願調薪。

工程會指出，在採購契約範本明定機關招標時填載派駐人員薪資（報酬）及全職人員薪資應高於最低工資1.1倍之數額，及未填載或填載之數額未高於最低工資1.1倍時，以最低工資1.1倍計；派駐人員薪資如按日及按時計酬者，也應高於每小時最低工資乘以工作時數之1.1倍，以具體行動要求得標廠商落實加薪。

工程會進一步指出，為鼓勵廠商自願調薪高於最低工資1.1倍，將同步修正CSR範本員工薪資給分標準，員工薪資超過機關刊登招標公告日之勞動部公告最低工資1.1倍，評選時即可獲得加分而增加得標機會，鼓勵得標廠商自願調薪。