台鐵「台日車票兌換」今年日人來台僅換17張　立委刪800萬預算

▲台日車票兌換，日客來台今年截至7月僅兌換17張車票搭台鐵。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵長年推動台日鐵道交流，並推出台日車票相互兌換搭乘，不過立委質疑台日鐵道車票兌換，疫情前日本客來台一年僅兌換5張，今年兌換17張，但國人到日本兌換數達573張，質疑成效不彰，今審查台鐵公司預算刪減服務費800萬元、凍結10%。台鐵公司表示，明年將更積極推動新票券兌換。

立法院交通委員會今審查台鐵公司114年度預算，立委林俊憲表示，台鐵114年服務費用旅運費編列9571萬9千元，比113年增列2萬5千元，其中國外旅費編列301萬2千元，但執行率欠佳。

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林俊憲進一步指出，國外旅費多用於推動日本鐵道交流，精進鐵道觀光發展宣傳和合作，台日自107年合作提出「台日友好票券交流活動」，雙邊國人可以互相兌換火車票，促進鐵道觀光，不過台日鐵道雙方兌換票券懸殊。

林俊憲質疑，疫情前108年日本旅客來台灣僅5張兌換數，相較同年我國赴日國人共兌換742張車票；今年截至7月日本人來台僅17張兌換數，台灣人去日本兌換張數為573張，顯見日本旅客來搭台灣搭乘台鐵意願不佳或不知道有這個活動，編列宣傳費用有用嗎。

▲立法院交通委員會今審查台鐵公司預算。（圖／記者李姿慧攝）

立法院交通委員會今通過針對台鐵114年服務費刪減800萬元，並凍結10%，提出書面報告後始得動支。

台鐵董事長杜微表示，出國票券交換在台鐵行之有年，台鐵局時代負責的單位積極度不夠，改制國營公司之後，明年會有新票券措施，希望日本客來台可以享受優惠，明年會更積極推動。