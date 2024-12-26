台鐵春節車票狂銷39.4萬張　尖峰東部長途自強號客滿了

▲台鐵春節尖峰EMU3000型新自強號長途座位售完。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵春節疏運加開302班次，今天(26日)開放東部列車訂票，明天開放西部列車訂票，台鐵截至今上午9時已賣出39.4萬張車票，其中台北往返花蓮、台東尖峰時段長途自強號、新自強號等座位已售光。

台鐵今開賣春節假期東部幹線對號列車車票，包括宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線列車。根據台鐵統計，截至今日上午9時止，總計完成21萬3,728筆、39萬4,254張訂票。台鐵也提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內付款購票，逾期未取之車票，將於12月28日上午9時重新釋出。

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根據統計，截至今日上午9時，東部幹線車票預訂包括台北往花蓮、台東方向，114年1月24日17時以後，長途自強號座位已售完，中短途仍有座位；台東、花蓮往台北方向，2月1、2日，長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。

南迴線車票部分，高雄往台東方向長途各時段自強號尚有座位，台東往高雄方向長途各時段自強號尚有座位。

另外，台鐵表示，114年1月24、25、2月1日及2日東線8班實名制列車，將於113年12月28日零時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。