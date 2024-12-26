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社會 社會焦點 保障人權

27噸珍珠粉圓過期2年改標賣日本　老闆辯「又沒爆食安」拒認罪

▲▼粉圓,珍珠,甜品。（圖／記者戴若涵攝）

▲粉圓示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

經營大型冷凍食品加工出口公司的呂姓男子，在2020年間購買大批粉圓原料後，疑似因疫情影響，沒有立即加工製造，反而先將原料冷凍起來，直到前年3月疫情逐漸解封，他才將原料又拿出來做成粉圓，並將有效日期打上去年製造，並外銷到日本，事後被檢舉查出用過期原料還偽造生產日期遭起訴，呂男雖然否認，一、二審法院審理後，均依違反食品衛生管理法判呂男徒刑8月，公司則罰金60萬元。

判決指出，呂姓男子在屏東縣九如鄉經營冷凍食品出口公司，他原本看上日本的珍珠奶茶熱潮，從2019年起開始代工生產珍珠粉圓半成品搶攻日本市場，呂男先向上游廠商訂購珍珠粉圓原料，再由工廠加工成珍珠半成品後出售。

但在2020年起因疫情因素，粉圓銷售出現停滯，呂男於是珍珠粉圓先放到冷凍庫冰存，去年3月起，他指示員工將1公斤包裝的過期粉圓，拆開後重新改製成500公克包裝，並重新打印享味期限為2年後，再把這批粉圓以每公斤113元價格，出售給下游廠商，並出口到日本。

屏東縣衛生局後來接獲檢舉，前年12月會同檢調單位到工廠搜索，當場在廠區查扣36公噸多的過期珍珠粉圓原料，並根據出貨紀錄，發現從前年5月至11月間，已出貨27公噸多的粉圓至日本，不法獲利至少313萬餘元。

雄檢偵辦時，呂男否認改標，辯稱他只負責包裝，粉圓生產是與他合作的另一家公司負責，而且這批粉圓是在過期前完成包裝，由於日本只需要標示賞味期，才依法規將包裝日的2年後，訂為賞味期限，沒有不法。

但檢調傳訊呂男公司會的計、員工等人作證，多人指證呂男公司本就有在經營粉圓生產，且的確指示員工將過期的大包裝粉圓拆裝後，再改成小包裝出口至日本，檢方根據相關事證認定呂男犯行明確，偵結依違反食品安全衛生管理法、詐欺等罪將呂男提起公訴。

法院審理時，呂男還是否認，並辯稱是依照相關法令規定，而且事後賣到日本也沒有發生任何食安事件，法官根據相關事證，認定他違反食安法事證明確，判他徒刑8月，公司則罰金60萬元，詐欺部分則獲判無罪。

全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原審判決，仍可上訴。

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