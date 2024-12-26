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日本航空網路系統遭駭客攻擊　航班延遲影響行李託運

▲▼日本航空。（圖／日本航空提供）

▲日本航空公司內部網路系統受到駭客攻擊。（圖／日本航空提供）

記者羅翊宬／編譯

日本航空（JAL）今（26）日上午表示，疑似受到網路駭客攻擊影響，導致日航系統出現問題，不僅國內航線、國際航線受到影響而延遲，甚至也會對旅客的行李託運造成影響。

根據《日本放送協會》、《TBS News》，日本航空稍早表示，26日上午7時24分（台灣時間上午6時34分），由於連接公司內部與外部的網路機器系統遭到駭客攻擊，導致旅客行李托運服務系統受到影響，受到此波網路駭客攻擊，連帶也將造成國內航線、國際航線受到延遲，部分航班更因此延後起降。

日本航空也向受到影響的旅客致上最深的歉意，目前正在緊急進行維修。

對此，日本國土交通省坦承，此波網路系統駭客攻擊，的確已經對日本航空部分航班造成影響。成田國際機機場稍早表示，截至26日上午9時40分（台灣時間8時40分），日航旅客搭乘手續仍照常進行，並未因此受到延遲。

至於羽田機場，截至上午10時為止，有10多個日本航空的航班受到影響，甚至有航班最晚延遲50分鐘，旅客行李託運、將飛行計畫書送往國土交通省的系統，全都因此癱瘓。羽田機場第一航廈售票櫃台、行李托運櫃台因此大排長龍。

而在關西國際機場，原定上午9時25分飛往北海道新千歲機場的航班、上午10時15分飛往中國上海的航班延遲起飛。在大阪國際機場（兵庫縣伊丹市），則是有3個飛往羽田機場的航班受影響，原定上午8時、9時起飛的航班，因此延後30分鐘，而原定上午10時起飛的航班，則是延後1個小時。

在福岡機場，日本航空九州分公司指出，受到系統遭網路駭客攻擊之影響，部分航班將延後30分鐘。

報導指出，全日空（ANA）、天馬航空、空之子航空、AIRDO（北海道國際航空）、星悅航空等，至今為止並未受到影響。

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