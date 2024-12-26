日本東京住宅火災「連5棟」猛燒！　3居民失蹤

記者羅翊宬／編譯

日本東京都大田區今（26）日上午，某住宅密集區域發生火災，火勢從一棟3層樓高的住宅開始燃燒，共有5棟住宅受到火勢影響，目前有3名居民失去聯繫。

根據《日本放送協會》、《朝日電視台》，東京消防廳稍早指出，26日上午9時（台灣時間上午8時），位於東京都大田區大森西的一棟3層樓高住宅開始起火，且火勢延燒到附近4棟住宅，因此總共有5棟住宅起火，消防當局緊急派出20台以上的消防幫浦車前往現場滅火。

報導指出，有3名居民疑似來不及逃生，目前仍失去聯繫、行蹤不明。據悉，該地距離JR大森車站約1公里，附近住宅密集。