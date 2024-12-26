日本東京住宅火災「連5棟」猛燒！　3居民失蹤

【火事情報】東京都大田区大森西1丁目 環七通り南側付近 建物から黒煙あがる火災12月26日 #大森 #蒲田 #火災 #大田区 #年末 #年の瀬 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/4WpWRF4rPv #NHK 火事消防車サイレン場所火元消火 pic.twitter.com/y5Gm0UWBKT— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) December 26, 2024
記者羅翊宬／編譯
日本東京都大田區今（26）日上午，某住宅密集區域發生火災，火勢從一棟3層樓高的住宅開始燃燒，共有5棟住宅受到火勢影響，目前有3名居民失去聯繫。
根據《日本放送協會》、《朝日電視台》，東京消防廳稍早指出，26日上午9時（台灣時間上午8時），位於東京都大田區大森西的一棟3層樓高住宅開始起火，且火勢延燒到附近4棟住宅，因此總共有5棟住宅起火，消防當局緊急派出20台以上的消防幫浦車前往現場滅火。
報導指出，有3名居民疑似來不及逃生，目前仍失去聯繫、行蹤不明。據悉，該地距離JR大森車站約1公里，附近住宅密集。
【速報】東京 大田区大森西で火災 黒煙上がるpic.twitter.com/jeFgV7UTsL— NewsDigest by JX通信社 / 地震･災害･ニュース速報 (@NewsDigestWeb) December 26, 2024
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