慢飛天使清境農場歡度聖誕　綿羊秀、馬術秀幫助療癒身心

▲清境農場於聖誕節舉辦「慢飛天使」公益活動。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

泛亞工程與高雄橋頭馬術中心合作，邀請正接受馬術治療的「慢飛天使」遲緩兒在聖誕節前夕前往清境農場，透過動物療癒、愛與陪伴，讓孩子及家長渡過愉快的聖誕節假期，希望持續推動永續發展、落實社會責任。

清境農場在平安夜晚會安排聖誕老人發送禮物揭開序幕，除有BBQ大餐吃到飽，並以泡泡、魔術、氣球、帶動唱，讓這群孩子忘記身體的不便，隨著表演老師手舞足蹈地律動，展露天真的笑容並開心地歡呼；南投榮服處更結合地區資源，邀請中寮石龍宮主委到場同歡，並贈送每位孩童獎學金作為鼓勵，清境周邊地區校長、各協會理事長等也出席共襄盛舉。

清境農場指出，今天早上則特別加碼演出綿羊秀，孩子們興奮地餵羊、欣賞動物表演，體驗動物療癒的感觸，再到馬術秀場觀看蒙古騎師們的精采演出，更是驚呼連連；家長都說，農場精心安排各項活動，讓他們度過一次與眾不同的聖誕佳節，也讓孩子們留下難忘的回憶，對此表示感謝。

清境農場指出，「慢飛天使」泛指6歲以前在認知、生理、語言溝通和心理社會、生活自理技能等方面，有發展遲緩情形並經評估確診的孩子，根據世界衛生組織(WHO)統計，其發生率約為6%至8%，但透過多元與持續性的早期療育，都能讓每位遲緩兒有所改善；孩子們與馬或羊等動物的互動接觸過程中，往往能療癒其原本封閉的心靈，提供迎向自信快樂地成長的一把心鑰。

主持本次活動的退輔會副主委傅正誠表示，希望透過此活動呼籲社會大眾，給予遲緩兒友善關懷和適當支持，攜手打造友善共融的社會；清境農場每年都會結合社會資源舉辦多場次的公益活動，給予有需要的家庭溫暖擁抱，也讓孩子享受農牧之樂、度過快樂的童年。