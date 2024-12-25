女童平安夜失蹤母嚇壞！　北投警用「3妙招」速尋回助團圓

▲北市北投警平安夜火速找到失蹤女童。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

虛驚一場！北市北投分局石牌派出所於平安夜當晚接獲110報案，報案人劉女焦急表示，接獲校方來電，告知其女兒小雨（化名）未到校上課，多次撥打小雨的手機卻僅轉入語音信箱。警方火速出動調查後，小雨終於在住家內被安全找到，全家得以安心團聚。

據了解，劉女於24日接獲校方來電稱，小雨當天未到校，且多次撥打手機均轉入語音信箱。焦急的劉女尋遍小雨平日常去的地方仍不見蹤影，遂向警方求助。石牌派出所所長洪偉庭立即指派員警展開調查，調閱劉女住家大樓的監視器畫面，發現小雨應仍在建築物內。

警方逐層搜尋後，在樓梯間發現小雨的書包與書本，並聽到有人快速離開的腳步聲，隨即請大樓主委透過廣播呼籲小雨返家。

▲石牌派出所警員鄭嘉謙。（圖／記者黃宥寧翻攝）

最終，劉女與警員返回住處時，發現小雨已自行回到家中，並躲藏在屋內。經警員耐心溝通，得知小雨因與家人鬧脾氣才有此舉動，事件圓滿解決後，警員鄭嘉謙協助撤銷協尋，劉女對警方高效且溫暖的協助，表達由衷感謝。

北投分局溫馨提醒，親情是家人間最珍貴的資產，透過理解與包容化解衝突，才是家庭幸福的關鍵。