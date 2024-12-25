秘魯警察就是狂！　cosplay「綠毛鬼靈精」成功逮捕毒販家庭

▲秘魯警察過耶誕就是狂！cosplay「綠毛鬼靈精」，成功逮捕毒販家庭。（翻自《太陽報》）

圖文／鏡週刊

秘魯警方每年都會在耶誕節到跨年期間，進行掃蕩毒犯的行動，而且每年都有不一樣的cosplay，今年選擇裝扮成綠毛怪「鬼靈精」，並成功逮捕一個販毒家庭。

據英國《太陽報》報導，利馬警方指出，每一年的耶誕節到跨年期間，是開趴的高峰，因此也是毒品流通的最大量時期，所以當地警方每一年都會在此期間出動，掃蕩毒販，今年也不例外。而且按照過往慣例，警方都會cosplay角色，這一次警方選擇裝扮成讓「鬼靈精」穿上耶誕衣，融入耶誕節慶祝氣氛，以降低嫌犯的戒心。

▲綠毛怪「鬼靈精」成功逮捕毒販。（翻自《太陽報》）

▲警長埃多就表示，由於該販毒家庭相當狡詐，因此警方最後決定，啟用「鬼靈精」cosplay來執行任務。（翻自《太陽報》）

從秘魯警方釋出的影片可見，這位「鬼靈精」警方拿著一個槌子，跑到一戶住家門前，並開始用槌子敲開門。一開始，屋內的人員都以為是耶誕節特別活動，但隨後鬼靈精搖身一變，開始執行警察任務，最後起出多份毒品證據，成功逮獲屋內所有毒販。

警方指出，這次被逮捕的是一個毒販家庭，主嫌與弟弟和妹妹共3人皆被逮捕。領導這次作戰計畫的警長埃多（Carlos Lopez Aedo）就表示，由於該販毒家庭相當狡詐，因此警方最後決定，啟用「鬼靈精」cosplay來執行任務。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



更多鏡週刊報導

這位耶誕老公公不送禮物 是來砸門的！警方偽裝成功逮捕毒蟲

中國人虐待中國勞工！巴西政府控比亞迪工廠 讓上百工人吃餿水、一週工作7天還超時

【41J肉聲】冷血男在紐約地鐵放火 惡意活活燒死無辜女！被起底曾遭川普驅逐的非法移民