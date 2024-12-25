聖誕節送愛！高雄飯店暖送300份驚喜禮包　邀40童吃肉嗑海鮮

▲H2O水京棧國際酒店邀南區兒童之家的小朋友們到飯店用餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

聖誕節是充滿愛的節日。高雄H2O水京棧國際酒店為傳遞溫暖給需要幫助的孩子，日前邀請南區兒童之家的小朋友們到飯店過節日，並送上40份聖誕禮物，並請小朋友到西餐廳用餐，讓孩子們度過不一樣的節日。高雄洲際酒店則與雅文基金會舉辦聖誕手工餅乾裝飾活動，送上可愛的小熊當作節日禮物，讓聽損兒童感受滿滿的溫暖。

H2O水京棧國際酒店先前推出「Ripple 暖心聖誕套餐」，消費者至25日期間在西餐廳消費，業者即將每筆消費金額3%捐贈給南區兒童之家，作為為孩子們購買聖誕禮物的基金。

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▲H2O Hotel今年共送出340份聖誕禮物給需要幫助的小朋友們。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，H2O Hotel也捐贈40份聖誕禮物給南區兒童之家的小朋友們，邀請小朋友和老師21日到飯店度過聖誕節，每人除了收到一份驚喜禮物外，飯店也邀請小朋友到Ripple西餐廳共進午餐，小朋友們難得吃頓好吃的，每人臉上滿是喜悅。

H2O Hotel表示，除了邀請南區兒童之家的小朋友們外，飯店也將愛心送到「紅十字會育兒院」及「高雄希恩之家」2家兒童機構，為每一位孩子及照顧者們的準備聖誕禮物，此次共計將送出約300份的禮物；這些禮物不僅是一個節日的象徵，更是愛與希望的具體化表達。

▲高雄洲際酒店攜手雅文基金會，陪伴聽損童製作聖誕餅乾度過聖誕節。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄洲際酒店日前和財團法人雅文兒童聽語文教基金會合作，邀請聽損兒童和家人參加聖誕手工餅乾裝飾活動，孩子們在專業烘焙師的指導下，親手裝飾象徵聖誕歡樂的薑餅人，透過色彩繽紛的糖霜與糖果點綴，發揮創意，親身感受節日的愉悅氛圍。

活動現場歡笑不斷，洲際酒店還準備了一份特別的聖誕驚喜給小朋友們，每位孩子都收到了1隻可愛的聖誕限定洲際小熊作為節日禮物，象徵對他們的鼓勵與支持。

▲每位小朋友都收到可愛的小熊做為聖誕禮物。（圖／記者許宥孺翻攝）