　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聖誕節送愛！高雄飯店暖送300份驚喜禮包　邀40童吃肉嗑海鮮

▲▼聖誕節公益。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲H2O水京棧國際酒店邀南區兒童之家的小朋友們到飯店用餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

聖誕節是充滿愛的節日。高雄H2O水京棧國際酒店為傳遞溫暖給需要幫助的孩子，日前邀請南區兒童之家的小朋友們到飯店過節日，並送上40份聖誕禮物，並請小朋友到西餐廳用餐，讓孩子們度過不一樣的節日。高雄洲際酒店則與雅文基金會舉辦聖誕手工餅乾裝飾活動，送上可愛的小熊當作節日禮物，讓聽損兒童感受滿滿的溫暖。

H2O水京棧國際酒店先前推出「Ripple 暖心聖誕套餐」，消費者至25日期間在西餐廳消費，業者即將每筆消費金額3%捐贈給南區兒童之家，作為為孩子們購買聖誕禮物的基金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼聖誕節公益。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲H2O Hotel今年共送出340份聖誕禮物給需要幫助的小朋友們。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，H2O Hotel也捐贈40份聖誕禮物給南區兒童之家的小朋友們，邀請小朋友和老師21日到飯店度過聖誕節，每人除了收到一份驚喜禮物外，飯店也邀請小朋友到Ripple西餐廳共進午餐，小朋友們難得吃頓好吃的，每人臉上滿是喜悅。

H2O Hotel表示，除了邀請南區兒童之家的小朋友們外，飯店也將愛心送到「紅十字會育兒院」及「高雄希恩之家」2家兒童機構，為每一位孩子及照顧者們的準備聖誕禮物，此次共計將送出約300份的禮物；這些禮物不僅是一個節日的象徵，更是愛與希望的具體化表達。

▲▼聖誕節公益。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄洲際酒店攜手雅文基金會，陪伴聽損童製作聖誕餅乾度過聖誕節。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄洲際酒店日前和財團法人雅文兒童聽語文教基金會合作，邀請聽損兒童和家人參加聖誕手工餅乾裝飾活動，孩子們在專業烘焙師的指導下，親手裝飾象徵聖誕歡樂的薑餅人，透過色彩繽紛的糖霜與糖果點綴，發揮創意，親身感受節日的愉悅氛圍。

活動現場歡笑不斷，洲際酒店還準備了一份特別的聖誕驚喜給小朋友們，每位孩子都收到了1隻可愛的聖誕限定洲際小熊作為節日禮物，象徵對他們的鼓勵與支持。

▲▼聖誕節公益。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲每位小朋友都收到可愛的小熊做為聖誕禮物。（圖／記者許宥孺翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
強烈冷氣團殺到　最寒時間曝
哈薩克墜機已找到「4具遺體」　官方估罹難者超過30人
年度最強手機排行出爐！iPhone系列「跌落神壇」
快訊／17歲女輕生案　北市勞動局「開罰麥當勞100萬」
羽田撞機5死！日航客機「379人全員脫困」重要因素曝光
併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

訂製「聖誕節送1物」男友臉垮了！妹子怒分手：才知自己是小三　

聖誕節送愛！高雄飯店暖送300份驚喜禮包　邀40童吃肉嗑海鮮

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

「茶之魔手」東京澀谷店開幕！烏龍奶+珍珠800日圓　他讚：會回訪

併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議感到失望

台中警車進校園「帶走小六生作筆錄」　教育局：校長申誡2支

中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

長庚1月接手大同醫院！胸腔權威林孟志出任院長　停開體雕醫美診

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

曾國城褲子藏黃金蟒「再大的蛇都裝得下」

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

訂製「聖誕節送1物」男友臉垮了！妹子怒分手：才知自己是小三　

聖誕節送愛！高雄飯店暖送300份驚喜禮包　邀40童吃肉嗑海鮮

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

「茶之魔手」東京澀谷店開幕！烏龍奶+珍珠800日圓　他讚：會回訪

併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議感到失望

台中警車進校園「帶走小六生作筆錄」　教育局：校長申誡2支

中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

長庚1月接手大同醫院！胸腔權威林孟志出任院長　停開體雕醫美診

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

長安隊長王元甫先挨轟後守勝　個人獎名單出爐勇奪大會MVP

副業女王丫頭詹子晴宣布韓國潮牌進駐　飛往澳洲迎接第一道曙光

台灣小吃站上國際！　「首位台籍三星主廚」何順凱揭庶民美食人情味

韓韶禧親媽「非法開賭場」判刑出爐！　檢方不服提上訴

就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

北市長安延長賽險勝桃園新明　勇奪城市盃隊史第二冠

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

未來2年近半船舶需要改善碳強度　台船修船廠將迎接改裝業務

中環再買陽明4332張　從餘額看近月賣出3250張

北屯巨蛋好宅動土！　台中社宅將破萬戶

目睹歐巴路邊嘟嘴狂自拍賣萌 戲精妹掩面睜大眼等看好戲XD

生活熱門新聞

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

把握今好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝

耶誕節快樂！LINE「7款免費貼圖」限時下載

為何「麥當勞不調查性侵？」律師逆風曝1原因

北捷月台互毆！　阿北插隊上車「女乘客不爽」大打出手

女友上大學仍與父親「共浴」！他喊噁：刷新我三觀

「耶誕老人」武嶺舉牌打廣告　網笑翻

女網紅爆「4女共侍富商」　暈船想扶正

美魔女平安夜洩辣照　「白蕾絲透視內衣」幾近全裸

流感碰上奇蹟9連休　醫提醒飛日本「2件事先做」

更多熱門

相關新聞

長庚1月接手大同醫院！胸腔權威林孟志任院長

長庚1月接手大同醫院！胸腔權威林孟志任院長

高雄市立大同醫院將於明年起由高雄長庚接手經營，長庚今(25日)公布院內首長名單，由資深胸腔暨重症加護醫學專家、胸腔內科林孟志教授擔任院長，而最新門診表也一併公開，明年起將提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科急診服務，並取消美容體雕醫美門診。

女童平安夜失蹤惹母驚　北投警速尋回

女童平安夜失蹤惹母驚　北投警速尋回

台灣人壽「綠背心」愛無限　志工送暖遍及全臺

台灣人壽「綠背心」愛無限　志工送暖遍及全臺

即／高雄明停水12hrs　影響22萬戶範圍曝

即／高雄明停水12hrs　影響22萬戶範圍曝

高雄男「切西瓜」被撞飛　重傷送醫

高雄男「切西瓜」被撞飛　重傷送醫

關鍵字：

高雄聖誕節公益H2O水京棧國際酒店H2O南區兒童之家紅十字會育兒院高雄希恩之家高雄洲際酒店雅文基金會

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

快訊／4張7-8月千萬發票無人領　明年1／6到期

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

女星「親投104履歷」打工　老闆google才知她身份

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面