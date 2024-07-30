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日式宿舍賞藝消暑　竹市132糧倉、下竹町現正展出中

▲「歲月靜好-林時植X徐文彥雙個展」帶領觀眾進入寧靜美好的境界。（圖／新竹市政府提供）

▲「歲月靜好-林時植X徐文彥雙個展」邀請新竹在地藝術家林時植與徐文彥，帶領觀眾進入寧靜美好的境界。

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

炎炎夏日就到日式宿舍消暑看展！新竹市「132糧倉」新竹州警務部部長官舍現正展出「歲月靜好-林時植X徐文彥雙個展」，以工藝器物、繪畫等技藝精湛作品，帶領觀眾進入寧靜美好的境界，展期即日起至8月31日止；「下竹町」南大路警察宿舍展出「臺車記憶-新竹輕便鐵道展」，以日治時期新竹輕便鐵道的發展歷程為題，陳列珍貴的歷史照片和資料，展期即日起至9月1日止，歡迎民眾踴躍觀展。

新竹市文化局長王翔郁表示，日式宿舍建築為調適台灣氣候環境，在建築設計上也有防暑防熱的重要設置，竹市132糧倉凸窗的設計，便是利用下方牆面來防止地面熱氣散逸至室內，達到降溫的作用。此外，民眾前往132糧倉觀展的同時，也不妨到宿舍後方的日式庭院觀景，草木扶疏的翠綠景色，讓因天氣炎熱而浮躁的心情，可以得到放鬆寧靜。

文化局表示，132糧倉「歲月靜好-林時植X徐文彥雙個展」邀請新竹在地藝術家林時植與徐文彥參展，藝術家林時植以金屬陶工藝見長，作品有著強烈的個人風格，在此次的展覽中也得以窺見。藝術家徐文彥的繪畫則取材自記憶中變化的景貌，在作品中展現靜謐和諧的氛圍，同時也回應了對生活悠然美好的感受。

文化局說明，在下竹町舉辦的「臺車記憶-新竹輕便鐵道展」，展出有關日治時期新竹輕便鐵道的豐富內容，包括新竹軌道株式會社的珍貴照片、台灣輕便鐵道路線圖，並特別呈現新竹在地人士搭乘輕便車的情景，重現當時鐵道興盛的年代，讓觀眾能夠身歷其境，深入了解新竹鐵道歷史。

文化局補充，「下竹町」南大路警察宿舍開放時間為週二至週日，10時至18時；「132糧倉」新竹州警務部部長官舍開放時間為週二至週六，11時30分至18時，非用餐時段可免費入館，歡迎參觀。活動訊息請至新竹市文化局官網( culture.hccg.gov.tw )或臉書( facebook.com/culture.hccg )查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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