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大陸 大陸焦點 特派現場

陸方贈新貓熊給台灣？　馬辦：馬英九很期待

▲▼成都大熊貓繁育研究基地。（圖／記者陳冠宇攝）

▲成都大熊貓繁育研究基地。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／成都報導

16年前的今天，大貓熊「團團」、「圓圓」抵達台灣。正在四川成都訪問的前總統馬英九，更被關注是否會跟陸方討論再互贈保育類動物。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，他們會與四川相關單位交流，而馬英九也期待更多新貓熊到台灣。

2008年12月23日，大陸贈送台灣的大貓熊「團團」和「圓圓」抵達台灣，引發台灣的貓熊熱潮，牠們後來誕下兩隻雌性的貓熊「圓仔」與「圓寶」。如今，為圓仔尋找伴侶成為台北市立動物園的重要課題。

日前登場的台北、上海雙城論壇中，雙方簽署小貓熊物種交流合作備忘錄（MOU），但外界更關注，大陸是否可能再贈送新的雄性大貓熊給台灣。

馬英九12月18日至26日率「大九學堂」學員赴黑龍江與四川進行交流；他今日在成都參訪杜甫草堂博物館及中核集團核工業西南物理研究院，這是讓兩岸媒體公開採訪的最後兩個行程。由於四川是大貓熊的大本營，馬英九一行是否將前往看貓熊，以及進行相關交流，受到關注。

▲▼馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者陳冠宇攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者陳冠宇攝）

蕭旭岑於今日兩個公開行程結束前受訪表示，當年團團與圓圓象徵兩岸團圓、兩岸交流和好，所以未來幾天也會安排去看貓熊。

至於是否與大陸商談再互贈保育類動物？蕭旭岑回應，馬英九基金會是民間單位，也希望能與四川相關單位交流，看看未來有沒有機會讓更多的新貓熊到台灣來。

蕭旭岑強調，馬英九對此也很期待，因為團團圓圓是許多台灣朋友從小到大的印象，若有新血到台灣，也是兩岸交流非常好的象徵。

馬英九今日下午訪問大陸成立最早、從事核融合能源開發的中核集團核工業西南物理研究院（簡稱西物院），並參觀新一代人造太陽「中國環流三號」。聆聽講解期間，文科出身的馬英九有如學生一般，對於艱澀的核能專業術語不時皺眉，有時又如恍然大悟般點頭與微笑。

▼馬英九參訪人造太陽「中國環流三號」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼馬英九參訪人造太陽「中國環流三號」。（圖／記者陳冠宇攝）

蕭旭岑表示，此行參訪哈爾濱電氣集團及西物院後，覺得穩定而乾淨、永續的能源非常重要，大陸這方面有很多經驗，台灣可以學習、跟大陸交流合作，這對兩岸未來是非常好的方向。

西物院建於1965年，隸屬中國核工業集團有限公司，是大陸成立最早、從事核融合（大陸稱核聚變）能源開發利用的專業研究院。該院自主設計建造第三代核融合平台：新一代人造太陽「中國環流三號」裝置，創造了大陸可控核融合裝置運行新紀錄。

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