馬英九：同學祭黃帝「靈魂感震撼」　「去中國化」須撥亂反正

▲馬英九23日參訪杜甫草堂，並出席「兩岸共同弘揚中華文化座談會」。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／成都報導

正在大陸訪問的前總統馬英九，今（23）日於成都參訪杜甫草堂，並出席「兩岸共同弘揚中華文化座談會」。馬英九致詞時表示，此前公祭軒轅黃帝典禮後，有同學說他的「靈魂感受到震撼」；然而，中華文化在台灣面臨危急處境，出現「去中國化」的錯誤方向，必須要撥亂反正。

馬英九12月18日至26日率「大九學堂」學員赴黑龍江與四川進行交流，其中21日至26日於成都訪問。

他今日上午參訪杜甫草堂博物館、出席「兩岸共同弘揚中華文化座談會」，下午將赴中核集團核工業西南物理研究院參觀「人造小太陽」，這兩處是馬英九在四川唯二開放台灣媒體採訪的行程。

馬英九與大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌一同出席「兩岸共同弘揚中華文化座談會」並致詞。

致詞開頭，馬英九朗誦杜甫所做的詩《春夜喜雨》。他接著表示，兩岸同文同種，同根同源，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，共享中華文化。

馬英九指出，公祭軒轅黃帝典禮後，有同學說他的「靈魂感受到震撼」，在台灣根本沒有機會體驗這樣莊嚴的儀式，肅穆的祭祀，以及深刻的感動。

▼馬英九在宋濤陪同下，參訪杜甫草堂。

馬英九強調，他希望能有機會，再度帶著台灣的年輕同學們，到大陸參加祭孔典禮，也體驗儒家思想與中華文明的傳承。他希望看到台灣青年能夠體認自己身為炎黃子孫，對中華文化與中華民族，要產生一種責任感，深入了解中華文化的脈絡與歷史意義，並確切感受對於中華文化的情感與認同。

馬英九提到，過去幾十年，台灣曾經在傳承弘揚中華文化中扮演重要的角色，但如今中華文化卻在台灣面臨前所未有的危急處境。在台灣，因為民進黨的政治操弄下，出現「去中國化」的錯誤方向，我們這一代人有責任，必須要撥亂反正。

不過馬英九說，他對中華文化在台灣，是充滿信心的。畢竟多年體驗下來，兩岸文化交流是共同的語言與情感共鳴，不受意識形態所左右。從這個觀點來看，任何「去中國化」的行徑都注定不會成功，因為中華文化源遠流長，已深植炎黃子孫血脈之中。

