楊渡倡建兩岸青年創造平台　共同傳承文化

▲台灣作家楊渡。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／成都報導

前總統馬英九今（23）日於成都出席「兩岸共同弘揚中華文化座談會」，同場的台灣知名作家楊渡會後受訪表示，中華文化有強大的內在自信，建議幫兩岸青年建立人工智慧（AI）或影視、文學作品等方面的共同創造平台，以傳承傳統文化。

馬英九12月18日至26日率「大九學堂」學員赴黑龍江與四川進行交流。他今日上午參訪杜甫草堂博物館，並出席「兩岸共同弘揚中華文化座談會」，大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌也一同與會。

楊渡以「中華新文化發展協會理事長」身分出席會議，他在座談會上提到，中華文化有強大的內在自信。

楊渡會後向媒體解釋何謂「內在自信」。他說，1949年到台灣去的文化人，曾經把他們的文化根底傳承給後來的文化人，如林懷民、漢聲雜誌、優人神鼓等，這些戲劇、文化、藝術具有生命力，而這個生命力會再創造出新的一代。

楊渡接著舉例，白先勇的崑曲有很多年輕追隨者，追隨者也會試著去參與到戲劇的創作裡面，這些創作就會使得藝術有生命力，「因為它有生命力，所以我對未來會有自信」。

當被問及，如何加深兩岸青年對於傳統文化的傳承？楊渡認為，文化能夠傳承，在於它有創造力，如果能幫兩岸青年創造一些共同創造的平台，例如在人工智慧（AI）或影視、文學作品的創作方面，讓他們可以共同創作的話，那麼這樣的創造力會對中華文化很有幫助、有生命力。

▲北京師範大學副校長康震。（圖／記者陳冠宇攝）

對於傳承中華傳統文化，北京師範大學副校長康震認為應該要常來常往，台灣學生應該多來大陸，大陸學生也應該多去台灣，「像走親戚一樣，親戚就是越走越親，最後就是一家親，成了一家人」。

康震接著提到，兩岸在文化上有高度的同根同源，同樣的語言、同樣的文字，特別是年輕人對於中國古代的傳統詩詞、歌賦都非常喜愛，都能來吟誦，這種吟誦就是來自內心的召喚，也是來自內心的認同。