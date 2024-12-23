控「深偽抖音」妨害名譽　柯建銘感慨11年前告馬英九

▲柯建銘(左2)與王義川(右)到台北地檢署控告網路流傳的深偽影片涉嫌誹謗。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘與立委王義川不滿網路上分別流傳影片，疑似使用深偽技術，變造2人在公開場合所說的話，柯、王23日到台北地檢署遞狀，控告影片製作者涉嫌違反不實性影像、誹謗等罪。柯建銘在提告前，先回憶起自己11年前到北檢按鈴控告前總統馬英九的經驗。

柯建銘表示，到北檢感慨萬千，「因為11年前，9月政爭，我人在這地方按鈴申告馬英九，當年，我講一個口號叫做捍衛憲政體制，終結特務治國，因為馬英九叫黃世銘違法監聽國會」，「總統是憲法守護者，到目前這觀點還是很重要，今天和王義川來這裡申告，也是要捍衛憲政體制，終結藍白賣台亡國滅台計畫，這比上次還嚴重百倍，這一關不擋下來，國家就完蛋。」

柯建銘說，有關深為影片的案子已經向刑事局報案，但他特別點名「賣台四人幫、亡台四人幫，朱立倫、韓國瑜、傅崑萁、以及黃國昌，這62個立委，請台灣人民隨時要去問他們，選立委是要來亡國嗎？我相信他自己的妻小都不會認同。」

王義川則表示，自己在遭深偽的影片中說了一句「專有名詞『集裝箱』，台灣叫做『貨櫃』，連這也不會，做深偽笑死人」，他強調，「昨天(22日)下午這個影片大量的轉傳，這些群組都已經截圖下來，有在轉傳的網友，決不寬貸，我們都會控告。」