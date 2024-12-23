「民進黨自絕於中華文明」　宋濤喊：當頂天立地的中國人

▲宋濤23日陪同馬英九參訪杜甫草堂，並出席「兩岸共同弘揚中華文化座談會」。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／成都報導

前總統馬英九今（23）日於成都出席「兩岸共同弘揚中華文化座談會」，同場的大陸國台辦主任宋濤致詞表示，「民進黨當局」推行去中國化，要自絕於中華文明，他呼籲要認清此「險惡用心」，「做堂堂正正的炎黃子孫，當頂天立地的中國人」。

馬英九12月18日至26日率「大九學堂」學員赴黑龍江與四川進行交流，其中21日至26日於成都訪問。他今日上午參訪杜甫草堂博物館，並出席「兩岸共同弘揚中華文化座談會」。

宋濤致詞時強調，中華文化不僅在大陸枝繁葉茂，也在台灣生根開花，融於每一位台灣民眾的生活習慣、思維方式、價值觀念和思想情感之中；兩岸民眾應深化文化的連結，賡續文化歷史文脈。

▲宋濤於「兩岸共同弘揚中華文化座談會」上致詞。

宋濤批評，「長期以來，民進黨當局處心積慮推行去中國化、去歷史化，企圖割裂、割斷兩岸歷史文化的連結，磨滅台灣同胞的民族意識，要自絕於中華文明」。

宋濤接著呼籲，「兩岸同胞要認清民進黨當局的台獨本性和險惡用心，堅守文化立場，堅定文化自信，堅決抵制文化台獨，做堂堂正正的炎黃子孫，當頂天立地的中國人」。

宋濤表示，擴大兩岸文化交流合作是兩岸民眾的共同願望，也是深化兩岸融合發展的內在要求和題中之義。他說，儘管兩岸關係跌宕起伏，但兩岸文化交流綿延不絕，日益旺盛活躍。

宋濤說，文運與國運相牽，文脈同國脈相連。「兩岸同胞要堅持九二共識，旗幟鮮明反對台獨分裂和外來干涉，共同弘揚中華文化，共同維護國家統一。」

▼馬英九於「兩岸共同弘揚中華文化座談會」上致詞。

成都杜甫草堂是詩聖杜甫流寓成都時的故居。西元759年冬天，杜甫為避安史之亂，帶著家人來到成都，第二年春天，在浣花溪邊營建「草堂」而居，先後在此居住3年9個月，創作詩歌240餘首流傳至今，成都草堂因此被譽為「中國文學史上的聖地」。