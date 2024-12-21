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馬英九抵四川獲「高規格」會面　省委書記、省長齊現身

▲▼四川省委書記王曉暉、省長施小琳21日在成都會見馬英九一行。（圖／馬辦提供）

▲四川省委書記王曉暉、省長施小琳21日在成都會見馬英九一行。（圖／馬辦提供）

記者陳冠宇／成都報導

前總統馬英九12月18日至26日率「大九學堂」學員赴黑龍江與四川進行交流。馬英九今（21）日抵達成都後，四川省委書記王曉暉與省長施小琳罕見一同現身會見。馬英九則「全程用四川話」發言，他表示，台灣與大陸都是中華文化的一部分，沒有太多隔閡，能共同珍惜、保存，及傳承中華文化。

據四川台辦官方微信號「川越海峽」介紹，四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉，以及省委副書記、省長施小琳在成都會見來川參訪的「中國國民黨前主席」馬英九一行。

馬英九於會見時提到，「我的父親跟母親都是抗戰時期在四川讀大學，他們當然都會講四川話，我唸中學時就學會講四川話，雖然講得不好，今天讓我試試看好不好？」

馬英九接著提及2008年汶川大地震時，台灣民眾捐款金額達新台幣70.5億元，「這是台灣人最善良、最真誠的一面，只要有需要，台灣人願意伸出援手，更何況是受苦的大陸同胞」。

馬英九指出，這兩年，他帶著馬英九基金會「大九學堂」的青年學子訪問大陸，同時也邀請大陸師生團回訪台灣，目的就是希望舒緩兩岸緊張關係。畢竟，兩岸的未來在年輕人手上。

對於奧運桌球金牌選手馬龍、射擊選手楊倩日前訪台，馬英九說，他們所到之處，民眾萬人空巷，夾道歡迎，顯示出台灣民眾對這群來自大陸高校師生的熱烈歡迎，同時也顯示出台灣民心渴望兩岸交流，這才是真正的台灣主流民意。

馬英九提到，他將在成都參加「兩岸共同弘揚中華文化」座談會，台灣與大陸都是中華文化的一部分，不論在語言、傳統文化上，都沒有太多隔閡，他相信兩岸都能共同珍惜、保存，及傳承中華文化。

王曉暉說，馬英九長期以來堅持「九二共識」、反對「台獨」，為促進兩岸關係和平發展，深化兩岸交流交往作出了積極貢獻，「我們深表讚賞」。

王曉暉還說，四川與台灣情深緣厚，近年來兩地人員往來頻繁、經貿合作密切、文化交流活躍，充分彰顯了兩岸同胞血脈相連、手足情深的濃厚情誼。

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