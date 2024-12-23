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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法修正通過　盧秀燕：我們分得不多但會珍惜

▲盧秀燕談蔡壁如。（圖／記者游瓊華攝）

▲立法院20日通過國民黨力推財劃法修正案，盧秀燕表示，「雖然我們分的也不多，但會珍惜。」（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

立法院20日通過國民黨力推的三大法案，選罷法、憲訴法及財劃法修正案。今天台中市議會藍綠議員吵翻天，但會前台中市長盧秀燕表示，感謝絕大部分的立法委員，能夠善盡自己的職責，為地方爭取預算，排除萬難修改財劃法，所以這次22個縣市都能夠多獲一點補助，她深表感謝。盧秀燕也特別提醒，財劃法修正完以後，中央一家拿6成5，地方22個縣市分3成5，「雖然我們分的也不多，但是我們會珍惜。」

盧秀燕表示，中央跟地方的財政長期失衡，自己擔任六屆立法委員，在立法院20多年，大家都要修財劃法，但因為大家互相杯葛、互相反對，以至於過去20多年來從來沒有成功過。這次非常感謝絕大部分的立法委員，眾志成城排除萬難，幫22個縣市發聲，幫我們爭取預算，非常感謝。

▲台中市民進黨市議員痛批藍營立委強行的財劃法修法，當中對台中不公不義。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市民進黨市議員痛批藍營立委強行通過的財劃法修法，當中對台中不公不義。（圖／記者游瓊華翻攝）

藍版的財劃法修法之後，台中市新增獲配262億元，獲配增幅僅排六都第4，多名民進黨議員23日在議會質疑，台中獲配款遠遜於雙北，這次財劃法修正對台中不公不義。市議員陳俞融不滿，資源分配失正當性，更無法減輕城鄉差距，市長盧秀燕的態度很重要，未來增加的262億要如何用。

議員江肇國痛批，這次立法院修財劃法過程毫無程序正義可言，沒收討論、胡亂表決，更可惡的是未讓台中市府有機會在委員會及立院中表達意見，要求台中市長盧秀燕要有態度，甚至建議重修法；國民黨議員則批若民進黨議員嫌台中分配金額太少，應去檢討綠營立委不爭取地方分配金額，反在議會質疑市府，根本矛盾。

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