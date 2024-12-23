排隊90分鐘起跳！法國人最愛麵包品牌進駐台中　2周就成全台店王

▲法國人票選最愛的烘焙品牌PAUL進軍台中七期，試營運不到半個月，業績噴飛已成為全台店王。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

法國人票選最愛的烘焙品牌PAUL法國麵包甜點沙龍宣布插旗台中誠品480，品牌透露，台中人消費力驚人，試營運2周以來，台中店業績奪全台第一，比預期高出5成，已成店王；而原本開放早餐時段預約訂位，訂位爆量、一路滿到農曆年後，店家緊急鎖住訂位，僅開放現場候位，粗估都要排90分鐘以上，但仍吸引大批消費者上門。

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▲PAUL推出多款麵包、馬卡龍，當中不乏是法國直送門市，頗受台中消費者歡迎。（圖／記者游瓊華攝）



品牌也透露，台中店特別推出限定麵包、禮盒，即便單一個麵包都要百元起跳，仍受青睞，其中禮盒目前已被掃光，正在趕製中，原本開放可預訂的座位也因現場侯位人潮太多，假日等熱門時段均無法再預約，試營運的業績不但達標，更超過原訂目標的五成。

▲義大利百年巧克力品牌Venchi宣布進駐台中大遠百。（圖／品牌提供）



同樣是瞄準台中人的消費實力，義大利百年巧克力品牌Venchi宣布進駐台中大遠百，也破天荒設置內用區，成為全台第一間設有內用區的百貨專門店，提供台中甜點控與巧克力迷，一個優雅品味義式甜點的專屬空間。