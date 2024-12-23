沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！路小+位置突出...真的很擋路

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區興安路46號前的路燈桿，22日下午遭到陳姓汽車駕駛撞斷，警方獲報到場，陳男自述是因逆光導致視線不良，發生自撞。不過當地民眾說，這根電桿已非第一次遭撞斷，光是今年就已斷了2次，民眾說，該處道路狹小，電桿位置壓迫到行車路線，易發生危險，盼相關單位改善。

▲沙鹿區興安路46號前的路燈桿，22日遭民眾撞斷，當地民眾說，這根電桿在今年就斷了2次。（圖／民眾提供）



警方指出，陳男（41歲）22日下午開車沿興安路由東往西行駛，行經興安路46號前，右前車頭自撞路邊路燈桿，幸未造成任何人受傷；陳男經酒測無酒精反應，警方經檢視畫面，陳男車速不快，他自述是逆光視線不良導致自撞。

記者查看事故照片，發現電桿被設置於民宅外側、道路外緣，但由於道路狹窄，電桿位置疑似侵入行車路線，有潛在的交通危險。

臉書社團沙鹿之美有許多網友表示，這根電桿不是首次被撞斷，今年1月也遭撞斷1次，其他網友說，「路就小條了，還要閃電線桿」、「很明顯道路設計不良」、「那根電線桿真的很擋路」，認為有關單位應該改善情形。

▲▼電桿被設置於民宅外側、道路外緣，但由於道路狹窄，電桿位置疑似侵入行車路線。（圖／民眾提供）

