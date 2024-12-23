川普：TikTok助選有功　支持在美至少暫時保留

▲TikTok在美國的命運引發關注。（圖／路透）



文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國總統當選人川普今天表示，他贊成讓熱門短影音平台TikTok繼續在美國營運至少一段時間，強調總統選戰期間，他從這個社群媒體平台得到數以十億計瀏覽。

路透社報導，川普在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）對保守派支持群眾所作的上述表示，是截至目前為止他就反對TikTok退出美國巿場所作最強烈暗示。

聯邦參議院4月以國家安全疑慮為由，通過法律要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）出售這個短影音平台。

字節跳動尋求推翻這項禁令，最高法院已經受理本案。若法院的裁定對字節跳動不利，而且該公司又沒有將TikTok出售，那麼這個應用程式（app）恐於川普就任前一天的明年1月19日在美國遭禁。

目前仍不清楚川普將如何撤銷經參院壓倒性通過的TikTok「不賣就禁」令。

川普在非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）舉辦的保守派年度盛會AmericaFest大會中告訴群眾：「我認為我們得開始思考，因為，你知道，我們確實靠TikTok，反應非常好，有數十億次瀏覽、數十億次瀏覽。」

他說：「他們給我一張圖表，那創下紀錄，數字看起來那麼漂亮，我一邊看一邊覺得，『也許我們得讓它保留一段時間』。」

川普日前曾接見TikTok執行長周受資，並在記者會中表示，他的競選活動在這個app上大有斬獲，令他對TikTok「情有獨鍾」。

美國司法部曾表示，中國掌控的TikTok會持續對國家安全構成威脅。多數美國國會議員支持此一立場。

TikTok則稱司法部對TikTok與中國的關係陳述有誤，主張旗下內容推薦演算法和用戶資料儲存在美國由甲骨文公司（Oracle Corp.）營運的雲端伺服器上，而影響美國用戶的內容審核決策是在美國做出。