對中鷹派！川普提名柯伯吉為國防政策次長　建議台灣提高軍費至5%

▲柯柏吉獲川普提名為美國國防部國防政策次長。（圖／翻攝自美國國防部官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統當選人川普即將於明年1月20日就職，為此他於當地時間22日公布國防部2名高層的人選，其中負責制定國防政策的次長將由前國防部副助理部長柯柏吉（Elbridge Colby）擔任。柯柏吉被視為對中鷹派，認為如今面臨中國加強軍事威脅的同時，身為美國盟友的日本、南韓、台灣應該提高軍費，否則就別指望美國協防。

首先針對台灣。柯伯吉曾於今年5月向《台北時報》投書，表示他看到台灣去年8月宣布計畫在國防方面支出190億美元一事表達高度擔憂，因為這僅占台灣GDP的2.5%，儘管近年來台灣在國防開支上確實取得進展，且試圖發展「不對稱作戰」，然而卻仍無法面臨中國強大的軍事威脅、無法改善台海兩岸相差懸殊的軍事實力。

柯伯吉認為，美國的國防開支占GDP為3.5%、與烏克蘭接壤的波蘭則是接近4%，而以色列所面臨的生存威脅比台灣少，但2022年的國防支出卻占GDP的4.5%，因此台灣將國防開支提升至GDP的5%，其實只能算是符合低標的「底線」，「若是安全和自主權受到威脅，那為什麼不將軍費提高至GDP的10%呢？」

▲美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）通過台灣海峽。（資料照／達志影像／美聯社）

柯伯吉分析，「儘管台灣方面的國防開支乏善可陳，卻總指望美國出手相救。儘管台灣對美國而言是非常重要的戰略利益，且美國對保衛台灣有著強烈的興趣，但沒有台灣，美國人也能生存。事實上，美國在國內已面臨無數挑戰，經過20年的伊拉克與阿富汗戰爭，美國人無疑對捲入代價高昂的血腥戰爭抱持懷疑態度。」

柯伯吉強調，「台北當局不能把美國的承諾，視為是理所當然，而是必須為此（國防）努力！」

自從11月初川普勝選後，柯伯吉更多次在社群媒體X上呼籲，台灣應該大幅增加國防支出，該說法與先前川普多次提到的「台灣應付保護費」相呼應，而他更轉發《金融時報》一篇關於台灣正考慮向美國大量軍購、向川普展現防衛決心的報導。

▲為因應中國擴張軍事力量對西南諸島的威脅，日本陸上自衛隊在沖繩縣宇流麻市勝連基地成立地對艦導彈部隊。（圖／達志影像）

針對日本。根據日媒《讀賣新聞》，今年9月底石破茂當選日本自民黨新任總裁後，表示希望日本與美國的同盟關係能夠尋求對等，而日本也公開2027年度防衛費在GDP占比為2%以後，柯伯吉更公開向日本呼籲，防衛費用必須提高至占GDP的3%，「身為美國的夥伴，日本必須提高防衛費用，而非只是依賴美國。」

至於針對南韓。柯伯吉今年5月接受《韓聯社》專訪時表示，其實駐韓美軍並無存在的必要，因為南韓在防禦來自北韓的威脅時，應當承擔起壓倒性的責任，「美國目前的軍事力量，並無法支撐美國在對抗北韓的同時，還能夠應府中國。假設我握有決定權，我不會讓美軍駐守在韓半島（朝鮮半島）。」

另外，川普也於22日提名費因伯格（Stephen Feinberg）擔任副部長，費因伯格是私募基金「博龍資產管理」的聯合首席執行長，該公司主要投資包括極超音速飛彈在內的國防產業。