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馬斯克終將當美國總統？　川普：不可能！也不能！

▲▼ 美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普（Donald Trump，左）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

在即將上任的川普政府中握有重要影響力的馬斯克（Elon Musk）有朝一日是否可能成為美國總統？川普今天斬釘截鐵回答「不可能」，並援引美國對於總統出生地的憲法規定。

美國總統當選人川普在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）一場共和黨會議上表示：「我可以明確告訴各位，他不可能當總統。」

電動車公司特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克是在南非出生，川普提到他時表示：「各位知道為什麼他不能（當總統）嗎？因為他不是在這個國家出生。」

美國憲法規定總統必須是「自然出生」（natural born）的美國公民。

法新社報導，川普這番言論是在回應外界抨擊，特別是來自民主黨陣營的批評。民主黨人把科技億萬富翁和世界首富馬斯克描繪成「馬斯克總統」，因為他在即將上任的川普政府中握有極大影響力。

至於將總統職位交給馬斯克的可能性，川普也向眾人保證：「不，不可能。」

馬斯克將擔任川普的「效率沙皇」，他的影響力成了民主黨人攻擊焦點，質疑一名未經選舉的公民何以能擁有如此大的權力。

馬斯克本週在他的社群媒體平台X上向2億多名追蹤者發布一連串貼文，抨擊一項政府撥款提案，其中許多貼文極為不實，進一步加劇共和黨人的憤怒。

川普和馬斯克最終共同施壓，導致共和黨推翻了原先與民主黨辛苦達成的撥款法案，使美國差點在耶誕節前夕陷入預算危機，瀕臨政府關門邊緣。

國會最終在20日到21日的午夜達成協議，避免聯邦政府服務大規模停擺。

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