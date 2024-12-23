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川普揚言收回運河　巴拿馬總統怒嗆「擁有主權」：收費很公平

▲▼巴拿馬總統穆利諾今年7月宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拿馬總統穆利諾今年7月宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普日前提議，應將巴拿馬運河歸還美國控制，聲稱巴拿馬對運河管理「不公平」、對美國收取高昂費用，此番言論隨即引發巴拿馬總統穆利諾強烈批判。穆利諾透過聲明強調，巴拿馬對運河的主權「不容挑戰」，批評川普的言論扭曲事實。

穆利諾（José Raúl Mulino）在聲明重申，「巴拿馬運河及其毗鄰區域的每1平方公尺都屬於巴拿馬，並將繼續屬於巴拿馬。我國主權和獨立性是不容談判的！運河既不受美國、中國、歐洲，亦或任何其他強權的直接或間接控制。」

穆利諾還表示，身為巴拿馬人，他堅決反對任何扭曲巴拿馬運河現況的言論，並呼籲國際社會尊重巴拿馬的主權。

川普此前在一場集會上表示，巴拿馬應重新將運河交還美國，理由是「巴拿馬未能公平對待美國」。他指控巴拿馬對船隻徵收的通行費過高，認為荒謬且極不公平。川普進一步威脅，若巴拿馬未能遵守美國的「道德與法律原則」，他將迅速採取行動，要求將巴拿馬運河完整歸還美國。

巴拿馬運河於1999年根據《巴拿馬運河條約》由美國移交給巴拿馬管理，成為巴拿馬的重要經濟資源。穆利諾反駁川普的指控，表示運河的費率是根據市場條件、國際競爭、營運成本及維護需求所公開制定，「費率並非任意決定，這是通過公聽會確定的，目的是為了支持運河能夠持續發展。」

▲▼巴拿馬運河。（圖／路透社）

▲巴拿馬運河。（圖／路透社）

穆利諾還提到，自1999年接管以來，巴拿馬對運河進行了現代化改造工程，其中包括2016年的大規模擴建，使其能容納更大型的船隻通行。他表示，這一改造不僅促進了全球貿易的增長，也為全球經濟創造了更多機會。

雖然穆利諾對川普的言論作出強烈回應，但他仍希望與即將上任的美國川普政府保持良好關係。他呼籲雙方在非法移民、毒品販運和有組織犯罪等安全問題上展開合作，這些議題對雙邊關係至關重要。

最後，穆利諾呼籲全體巴拿馬人民在捍衛國家主權問題上團結一致。他說：「我們巴拿馬人可能對許多議題抱持不同意見，但在涉及巴拿馬運河與主權時，我們會團結在同一面旗幟下，這是不可談判的。」

穆利諾此番表態顯示，巴拿馬政府在捍衛運河主權的立場上不會退讓，並對川普即將上任後的相關政策保持高度關注。

 ►川普怒批巴拿馬運河「敲竹槓」！狠嗆巴國降低運費：否則就還美國

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