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拜規川不隨　川普上任「可能轉彎政策」一次看

▲▼ 拜登、川普。（圖／路透）

▲預期川普政府短期內就會陸續扭轉拜登政府時期的諸多政策。（圖／路透）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國總統當選人川普將於明年1月20日上任，加上共和黨屆時將掌握參、眾兩院，預期川普政府短期內就會陸續扭轉拜登政府時期的諸多政策。

以下整理英國廣播公司（BBC）、衛報、路透社、法新社等外媒報導川普政府會翻轉的政策項目。

● 驅逐移民、終止在美出生即為公民

川普的新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）上週告訴福斯新聞（Fox News），眾所周知川普會簽署行政命令確保南部邊境安全，「我們知道他上任第一天就會展開美國史上最大規模的非法移民驅逐」。

川普還可能恢復他過去實施過的一項政策，即要尋求庇護者在走程序期間待在墨西哥等候。川普第一任時有大約7萬名尋求庇護者被送回墨西哥等候審查。

川普還允諾終止在美國土地出生即取得公民權這項已有150年的政策原則，但要如何落實尚不清楚。他雖已承諾會頒行政命令，然而在美出生即為公民這點受美國憲法保障，代表川普屆時恐只能針對特定情況。

● 退出巴黎協定、翻轉拜登氣候政策

川普在第一任就職還不滿6個月，就履行競選承諾率美國退出巴黎氣候協定，拜登2020年競選期間把重返巴黎協定列優先政策，後來美國也返回。

媒體披露川普的政權交接團隊正在準備行政命令，以便川普明年1月上任後再次讓美國退出巴黎協定；退出後也意味美國不再有義務實現所設的減排目標。

其他一些川普背離巴黎協定的事項還包括把生產石油、天然氣列為優先，他還批評拜登政府擴大風電與增產電動車等計畫，這些恐淪川普上台後先被砍的目標。

川普已揚言廢掉「降低通膨法」（IRA）這條拜登引以為傲的氣候政策。IRA最初意在透過增加約4000億美元新支出、減稅激勵等，加速美國朝綠能經濟轉型。

川普已放話要把一些尚未支出的IRA經費收回，包含協助產業降低碳排的錢與購買電動車的優惠，不過IRA裡的太陽能獎勵措施應能得以倖免。

● 減少援烏並力促俄烏停火

美國財經媒體CNBC報導，川普22日透露俄羅斯總統蒲亭已表達就烏克蘭戰爭舉行會面的意願，「蒲亭總統說他希望盡快與我會面。所以我們必須拭目以待，我們必須結束這場戰爭，因為這實在太糟、太糟了。」

他在競選期間曾表示，如果當選能在「24小時內」結束俄烏戰爭。稍早他也批評拜登突然放行烏克蘭以美援武器打擊俄羅斯境內目標，最近還表示一走馬上任，烏克蘭拿到的軍援恐會比之前少。

● 重創LGBTQ+族群的權益

川普第一任期間禁止跨性人士任職軍中，這次回歸他已放話要對LGBTQ+（女同志、男同志、雙性戀、跨性別及酷兒等）權益再下重手。

他已揚言會下令所有聯邦機構終止「助長各年齡層尋求變性」的各種項目、砍掉醫院這類攸關跨性的照顧經費、推動制定聯邦法律，規定政府在法律上不承認跨性別者，並廢除聯邦一些對LGBTQ+的平權政策。

川普22日在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）一場造勢矢言上任首日就要終結「跨性別精神錯亂」，承諾「不讓男性參加女子運動」，強調美國政府的官方政策「將只有兩種性別：男性和女性」。

他說：「我將簽行政命令，終結兒童生殖器殘割、將跨性別者逐出軍隊和我們的中、小學。」

● 恢復他第一任所禁Title X的墮胎服務

川普已表明要撤銷拜登對Title X所做的修訂。Title X是美國唯一由聯邦資助的全國性計劃生育項目，長年向負擔不起避孕、沒有門路取得避孕者提供免費和低成本的避孕諮詢和配藥。

2019年川普第一任期間實施新規，禁止所有Title X衛照網絡中的醫療服務單位向患者提供墮胎相關服務，縱使患者主動提出相關問題亦然，並實質剝奪計劃生育協會等各類提供患者墮胎的機構數千萬美元資金。

拜登政府上台後廢掉川普這項規定，如今隨川普將回鍋，預料將再重新改回。

● 撤銷拜登所建的槍械安全護欄

拜登任內促成通過美國30年來第一個重大的聯邦槍械安全法規，如今力倡槍械控管人士擔憂相關政策恐在川普上台及共和黨重掌參眾兩院後被輕易撤銷。

支持控槍團體預期川普上台會很快關掉2023年所建、由副總統賀錦麗督導的白宮防範槍械暴力辦公室（White House Office of Gun Violence Prevention），削弱原本拜登擴大對購槍者背景調查所做努力，並提名挺槍人士出任美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）局長。

● TikTok

川普22日表示，他贊成讓熱門短影音平台TikTok繼續在美國營運至少一段時間，強調總統選戰期間，他從這個社群媒體平台得到數以十億計瀏覽。

美國國會今年4月以國家安全疑慮為由，通過立法要中國母公司字節跳動（ByteDance）售出，否則TikTok將在美國被禁。禁令將於明年1月19日生效，但具體如何實施尚不清楚，得看接手的川普政府。

● 美恐退出世衛

英國「金融時報」披露，川普的政權交接團隊正推動於新政府上任首日，讓美國退出世界衛生組織（WHO），此舉將使世衛頓失最大資金來源，削弱世衛因應像COVID-19等公衛危機的能力。

專家們警告，假如美國退出世衛，中國勢必趁機發揮更多影響力。（譯者：陳亦偉）

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