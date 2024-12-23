嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣一名29歲莊姓男子上月28日凌晨，與65歲母親在家門口因故起爭執，他一氣之下竟動手將母親「推倒」在地，直到清晨4時許路人經過發現莊母倒臥路邊，才趕緊打119將人送醫搶救，不料莊母住院10天後傷重不治。稍早，事發當下監視器畫面曝光，只見莊男從背後將母親一把抱起，再狠狠將她重摔在地，接著頭也不回地轉身離開，完全不顧母親傷勢。

▲嘉義孽子當街抱摔母親並冷血離開，導致其母住院搶救10日傷重不治 。（圖／讀者提供）



監視器畫面顯示，當時莊母似乎想離開，莊男見狀竟從背後將母親抱起來並舉到胸口處，接著就將母親狠狠重摔在地，導致莊母頭部著地，當場躺在地上沒了反應，而莊男竟不顧母親受傷，冷血轉身離去。

警方表示，莊母的大兒子7日到北鎮所報案，稱11月28日凌晨，弟弟和媽媽在家門外起爭執，隨後弟弟就動手推倒母親，並自行返家未理會母親，直到凌晨有路人發現媽媽倒臥路邊，報警送往衛福部嘉義醫院治療，他接到警方電話才知母親受傷。

▲莊男將母親抱到胸口處，再狠狠重摔在地。（圖／讀者提供）



經檢察官會同法醫相驗莊母遺體後，發現死者顱頂有明顯瘀傷，安排11日解剖釐清確切死因；至於動手的29歲莊男涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌，嘉檢11日向嘉院聲請羈押遭駁回，檢察官不服提起抗告獲發回重審，嘉義地院20日重開聲押庭，裁定准予羈押莊男。