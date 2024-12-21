柯建銘批3大法案「亡台滅國」　朱立倫反批抹紅：不要再策動側翼

記者王悉宇、劉人豪／雲林報導

20日立法院會中，藍白聯手三讀通過選罷法修嚴、憲訴法及財劃法等三大修法，民進黨團總召柯建銘今（21日）批評藍白是要亡台滅國，「他們『死不知道死』，國民黨還在搞這一套，附和中國、讓台灣亡國，要滅台了」。對此，國民黨主席朱立倫表示，民進黨不要再策動側翼惡意對抗，希望台灣團圓團結，「台灣不要動不動用抹紅的方式、阿共的陰謀」。

▲綠營控亡國滅台，朱立倫說民進黨不要再策動側翼惡意對抗。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

柯建銘表示，傅崐萁在耍詐，兔死狐悲還在搞這一套，台灣人民難道看不懂嗎？你把國家都滅亡了，還說要好好弄幾個民生法案、預算好好審，「你把這些拿去當做遮羞布，我還看不懂嗎？」柯建銘表示，最大關鍵原則是，台灣在他們手上要滅亡了，他什麼都敢幹，幹完之後才假仁慈，這種中共的手法，「你看傅崐萁長得像不像習近平嘛？不像匪幹？」

柯建銘批評，傅崐萁是明著向中國領旨，韓國瑜是領暗旨，這是最重要，未來還有犒賞的問題，這還不清楚嗎？今天國民黨還不了解中國嗎？只有民進黨沒有跟共產黨打過仗，但冷眼旁觀最清楚，「他們『死不知道死』，國民黨還在搞這一套，附和中國、讓台灣亡國，要滅台了」。

朱立倫今下午在雲林受訪指出，昨天立法委員表現讓大家非常肯定，是台灣民主非常重要的一天，不論是讓選罷法更健全、不能造假隨便抄、一定要有身分證，比照選舉連署，同樣大法官解釋違憲，全世界的標準是3分之2，昨天大家妥協15席大法官9席要通過，不可以8席就通過，「我想這是非常合理的作法」，財劃法更是25年來地方縣市長期待要通過的，不論國民黨民進黨都一樣，過去賴清德也疾呼要通過財劃法，100塊稅收，中央保留65塊，地方35塊，而且35塊是22個縣市要分。

朱立倫表示，中央光是今年超收的稅收就5千多億，所以地方多分3500多億，中央就要演一齣好像不得了的樣子，呼籲不要再策動側翼，不要再用暴力惡意對抗的方式，希望台灣走團圓團結的日子，不要再走民進黨為主，應該是全民民意為主。

朱立倫說，同樣稅收多分一點給地方，這樣跟阿共有關係？要有身分證才能夠連署，這樣也跟阿共有關係？大法官八位通過改為九席，這跟阿共有什麼關係？大法官都是總統提名的，台灣不要動不動用抹紅的方式、阿共的陰謀，今天多給地方一些資源，不要讓22個縣市苦哈哈，不要讓我們中央集權又集錢才是民主，如果中央都集錢又集權才是專制。

▲藍委丁學忠指出立院大戰時腳部受傷。（圖／記者王悉宇翻攝）

另外，立法院日前上演朝野立委大戰時，藍委丁學忠因此受傷，他今指出，沒注意到門前的障礙物撞到，腳有點受傷腫起來，目前已經處理好了。