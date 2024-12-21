雲林縣首屆產業經豔獎頒獎　肯定優秀企業推動永續發展

▲雲林縣政府為肯定與獎勵在地企業在減碳、環境永續、產業創新及產業前瞻等方面的卓越成就，今年首次規劃主辦「雲林產業經豔獎」，由縣長張麗善親自頒獎。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府為肯定與獎勵在地企業在減碳、環境永續、產業創新及產業前瞻等方面的卓越成就，今年首次規劃主辦「雲林產業經豔獎」，由縣長張麗善親自頒獎，經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬、台南分局長曹嘉文等多位嘉賓見證。

響應聯合國17項永續指標(SDGs)，並鼓勵在地廠商重視產業及環境永續發展，縣府首次設計頒發「雲林產業經豔獎」，縣長張麗善表示，由縣府帶隊並邀請產學界專業委員進行實地勘查，針對企業減碳作為、環境保護及創新作為上實際執行成效及改善成果進行綜合評選與評分，並在委員會充分討論後，嚴謹的評出獲獎廠商。

張麗善指出，產業的永續發展是一個綜合性目標，唯有政府、企業與社會各界共同努力，才能建立良性循環，實現共創美好未來。雲林縣政府將持續推動綠色產業政策，並呼籲更多企業積極投入碳排減量、創新昇級及環境永續的行列。

▲雲林縣政府為肯定與獎勵在地企業在減碳、環境永續、產業創新及產業前瞻等方面的卓越成就，今年首次規劃主辦「雲林產業經豔獎」。（圖／記者王悉宇翻攝）



建設處代理處長鄭峯明指出，得獎企業不僅是產業的榜樣，也是企業社會責任的表率。頒獎儀式不僅是對其努力肯定，也期望藉此激勵更多企業投入永續發展的行列，縣府未來將繼續以實際行動支持在地企業，推動金碳減量與綠色經濟，實現產業與環境的雙贏。



福懋科技公司憑藉低耗能產品的創新開發與生產材料的有效減量，展現了顯著的減碳成效，為推動永續發展樹立了典範；台灣塑膠工業（化學品事業部AN廠）則以滾動式管理碳排放和能資源整合的創新技術，大幅提昇資源利用效率，具體展現節能減碳的創新實力；大連化工麥寮廠則致力於二氧化碳回收及碳捕捉再利用技術，為製程創新提供了突破性的示範指標。均以具體行動推動綠色技術製程，持續以永續經營為目標，成為環保領域的典範。

福懋科技公司以清晰的製程與流程推動循環經濟和社會責任，成果顯著；台塑公司AN廠則以強化原物料、水資源與能源資源的整合，展現卓越的節能回收能力，獲得委員肯定；明基材料公司則以技術創新和綠色行動，尤其在節能減碳方面成效突出。獲獎企業不僅在環境保護方面取得優異成效，更以具體行動推動綠色技術製程，持續以永續經營為目標，成為環保領域的典範。

▲雲林縣政府今年首次規劃主辦「雲林產業經豔獎」，由縣長張麗善親自頒獎，經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬、台南分局長曹嘉文等多位嘉賓見證。（圖／記者王悉宇翻攝）

誌懋公司運用回收的舊木料、相思木等進行再製加工，開發出高附加價值的環保產品無毒木製地板，展現了結合循環經濟與環保設計的卓越實踐力，充分詮釋產業與環境共好的理念；長春石化公司則透過全面風險管理及活動數據層別呈現的創新模式，為績效驗證提供新方法。獲獎企業展現出在製程研發創新與技術突破上獲得卓越成果，充分展示其產業競爭力。

國紡公司展現出高品牌辨識度與卓越的環保製程能力。長春人造樹脂公司以持續改善製程、提昇能源效率、推動水回收系統與減碳作為，朝循環經濟目標邁進。建大公司長期專注於達成SDGs與ESG指標要求，展現出持續進步的具體成果。誌懋公司取得友善職場與國際認證，展現環境永續與社會價值融合之卓越成果。巧新科技公司以實際減碳及減廢操作，為業界建立良好典範。