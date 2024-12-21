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《財劃法》三讀！地方財源更充裕　張麗善：盼中央落實

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，非常希望中央執政黨能夠落實三讀通過的《財劃法》。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

立法院會20日晚間三讀通過《財政收支劃分法》修正，未來中央必須將稅額分給地方3753億元左右。雲林縣長張麗善今（21）日受訪表示，不只是財源挹注，也讓地方政府減輕負債的負擔，並增加地方的基礎建設跟未來整個地方發展的規劃， 非常希望中央執政黨能夠落實三讀通過的《財劃法》。

雲林縣長張麗善表示，地方政府是相當開心，因為財劃法已經歷經2002、2007、2008、2010、2012年總共五次提出修正，這一次在國民黨主張之下順利通過也能讓地方財源更佳充沛。因欸這幾年來我們都要看中央執政黨本身的分配，也許對於不同政黨分配不是這麼公平，所以我們在整個執政上是有吸困難，如果是跟地方財源可以更充足相信在很多基礎建設及重大建設都更落實。

雲林是農業大縣，在農水路的基礎工程還有很多老舊重劃需修繕，有些還是土堤以及危險溝渠，對於農民在灌溉上諸多不便，加上產業道路、農路、縣道鄉道都無法順利整修；沿海地區堤防、板橋 等造成危險的橋樑等等。很多基礎建設是必須要有更多的經費來挹注，我們扮演糧食安全的角色，所以我想在這次的財劃法修正以後，是能夠多少挹注地方的。

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