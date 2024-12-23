獨／《黑澀會》女星骨折如刀刺淚崩　整復師出庭不認罪提疑點

記者黃宥寧／台北報導

《我愛黑澀會》女星鄭靚歆控訴知名整復師「Adam亞當老師」王姓男子，因施作整復手法導致她肋骨骨折，痛如刀刺背部，幾乎半殘，憤而提告。士院今（23）日開庭，王男在庭上做出無罪答辯，「我真的不認為我有過失。」此外，他更爆料，鄭女曾要求50萬元賠償金，但卻拒絕接受X光檢查，令人質疑傷勢真實性。

▲《我愛黑澀會》女星鄭靚歆指控遭知名整復師「Adam亞當老師」王男弄到肋骨骨折，幾乎是半殘狀態，王男被依法起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

擁推拿技術士證書的王男強調，當日完成療程後，鄭女並未表現出任何不適，若其日後出現骨折傷勢，與其操作並無因果關係。王男的辯護律師補充說，當天雖聽到「喀」的聲音，但這是正常的關節氣體釋放現象，有相關文獻報告支持，「喀」聲並不代表不當施力。此外，疼痛也是主觀感受，不能直接判定為骨裂的證據。

另一方面，鄭靚歆曾於去年5月初發生車禍，當時曾提到「要殘廢了」，這成為另一個爭議點。醫院提交的相關文獻報告指出，車禍可能已造成肋骨骨折，或是在整復過程中出現線性輕微骨裂，而骨裂有時並不會立即引發疼痛，因此無法單以疼痛與否作為判斷依據。

▲鄭靚歆分享復健狀況。（資料圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

辯護律師說，鄭女起初請求50萬賠償金時，有建議其前往醫院接受X光檢查，但對方以「輻射有影響」為由拒絕。同時更指出，鄭女聲稱「受傷」後仍參加多項激烈活動，行動自如，質疑其受傷嚴重程度及說法的可信度。

蒞庭檢察官認，鄭靚歆在整復過程中已有喊痛的情形，請求法官當庭播放影片勘驗，以佐證其不適的即時性。然而，王男的辯護律師則認為不需勘驗影片，質疑影片對事實的關聯性。法官則諭知明年1月20日勘驗推拿光碟。

▲王男現身法院出庭。（圖／記者黃宥寧攝）



今開庭，鄭靚歆並未現身，也未委任律師到庭陳述意見，而王男則低調向記者表示，對方似乎無意和解。全案尚有諸多爭議待釐清，法官將進一步調查相關證據，以釐清王男是否有過失。

本案發生於於2023年6月20日晚間，鄭靚歆與王男合作拍攝影片時，王男疑疏於注意整復手法的方向與力道，貿然不當施力，將鄭靚歆身體下壓，導致多處傷害，包括左肩及背部挫傷、左胸壓挫傷合併肋骨線性骨折；士林地檢書依過失傷害罪起訴。