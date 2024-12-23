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社會 社會焦點 保障人權

竹聯明仁會11人被逮！高調組長直播打人現場　刻意「控傷」躲收押

記者許權毅／台中報導

竹聯幫明仁會雲林分會今年5月才遭警方掃蕩，其中陳姓會長遭收押，旗下一名賴姓「組長」未被羈押，又持續在地方暴力討債、鬧事。據了解，該名賴嫌個性囂張跋扈，為了壯大名聲，選擇加入竹聯幫，以組長自居，遇到糾紛都刻意鬧大、直播，但狡猾的他卻刻意「控傷」，把被害人打傷，傷勢卻不至於死亡，避免遭羈押。賴嫌近日遭因案遭刑事局逮捕送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲刑事局中打11月底前往攻堅竹聯幫明仁會雲林分會成員住所。（圖／記者許權毅翻攝）

刑事局中打近日接獲情資，竹聯幫明仁會雲林分會賴姓組長在當地吸收未成年分子，因細故或是糾紛案，就朝無辜被害人施以暴力，另外也有5名被害人以催討債務或是口角糾紛為由，遭到該組織毆打、砸車，導致被害人心生畏懼。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲該住所11名成員四處逃竄，警方在屋內搜索。（圖／記者許權毅翻攝）

經警方鎖定賴嫌動向後，11月底前往住處攻堅，當場查獲11人到案，並在現場查扣第二級毒品大麻 2 包(毛重5.51公克)、K 盤2個、西瓜刀1把、開山刀2把及彈簧刀1把等證物。全案依妨害自由、傷害、恐嚇及組織犯罪防制條例移送台中地檢署，賴嫌5萬交保，其餘成員3萬交保或限制住居。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲該組織以刀械棍棒四處犯案。（圖／記者許權毅翻攝）

據了解，竹聯幫明仁會雲林分會在今年5月也遭警方鎖定，當時一口氣帶回18名成員。發現該分會會長陳嫌等人吸收年輕人入會，或有人想脫離組織，便稱要用老虎鉗剪斷2隻手指，嚴禁脫離，後來會長陳嫌遭收押，其餘則獲交保。

不料，當中「組長」賴嫌仍囂張跋扈，在外持續吸收未成年少年，四處暴力討債、滋事，企圖壯大名聲，且每次動手時，還會在網路上直播現場畫面，將被害人打到頭破血流，每次卻又小心謹慎，避免將被害人打至傷勢過為嚴重，以避免遭到收押，相當狡猾。

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