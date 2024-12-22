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引水人值勤前酒測須零檢出　交通部公告「明年中上路」

▲▼引水人。（圖／航港局授權提供）

▲「引水人管理規則」修正強制引水人執勤前酒測，且須零檢出，將於明年中上路施行。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

去年發生貨櫃船進港時撞上碼頭，事後查出引水人有酒精反應，交通部近日公告發布「引水人管理規則」修正條文，強制引水人執勤前酒測，且須零檢出，定期將檢測紀錄送航政機關備查，將於明年中上路施行。

去年3月一艘賽普勒斯籍貨櫃船在高雄港進港時撞上碼頭，國家安全運輸委員會調查，可能肇因為引水人於事故當天，登輪領航至事故發生期間，體內酒精濃度超出國內外運輸業界及相關法規認定「不能安全駕駛」的標準。

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運安會研判引水人因身體呈現酒精反應，於領航及操縱船舶過程中反應遲鈍。因此在這起事故後，交通部先以行政命令方式，要求引水人執勤前須酒測，今年正式納入法規。

「引水人管理規則」修正條文上周正式發布，新增引水人應於每日執勤前實施酒精濃度檢測並作成紀錄。引水人實施第一項酒精濃度檢測之結果，吐氣所含酒精濃度超過每公升0毫克者，不得領航。

交通部航政司表示，酒精濃度檢測紀錄應報送所在地引水人辦事處保存至少1年；引水人辦事處應於每年1月、4月、7月及10月，將前1季酒精檢測紀錄送航政機關備查。航政機關實施酒精濃度抽測，引水人不得規避、妨礙或拒絕。

航政司指出，「引水人管理規則」修正條文於本月18日發布，自發布日起6個月後施行。另引水人執行業務期間，每年應至少接受一次在職訓練，並須經測驗取得合格證明，將於明年12月18日後施行。

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