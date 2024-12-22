瞎掰「申請金流驗證」假買家傳連結　臉書社團賣家遭詐百萬

▲刑事局外觀空景。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

詐騙真是無所不在，近來耶誕節購物熱潮不斷，有假買家傳送詐騙連結，騙取賣家上百萬元，警方清查有不少買家受騙上當，這些詐團偽裝買家的手法是「無法下單、要求點擊連結輸入收貨地、未簽署託運條款、未開通簽署金流服務」，藉著這些問題讓賣家對接上詐團偽裝的店商客服人員及銀行人員，賣家恐帳號遭停權，不少在未經查證就被詐團話術騙得團團轉，甚至匯出大筆金額，刑事局提示案例預警。

刑事局表示，南部一位50歲的程姓製造業者，上週接到自稱S買家透過臉書通訊軟體Messenger表示欲購買程女在網路臉書社團「二手露營商品」刊登販售的露營充氣床椅。





▲刑事局預防科對網路PO文買賣提出詐騙案例示警。（圖／記者張君豪翻攝）

S買家聲稱把款項給貨運公司，要求程女在他提供連結輸入收貨地址及簽署託運條款，否則會成非法交易並資金遭鎖定，程女不疑有他遂按對方指示填寫，並透過該連結聯繫到客服人員，程女接續依照假客服指示匯款以認證程女帳戶，程女就這樣步入詐團陷阱、4小時內以網路銀行及ATM轉帳29筆計新台幣109萬餘元至對方指定帳戶，翌日程女向對方確認欲領回款項時，經銀行行員告知才驚覺遭詐騙。

北部一名26歲張姓男子，收到買家私訊要購買他在臉書販售的電腦螢幕，並要求透過宅急便寄送，假買家再傳送宅急便連結網址，張男點擊登入該連結網址就跳出自稱銀行行員通訊軟體LINE，假客服以張男未有宅急便權限為由，要求張男以網路銀行及ATM轉帳17筆至指定帳戶，惟張男匯款第一筆時已心生懷疑，但客服人員稱會歸還匯款，張男持續匯款，前後總計遭詐騙108萬元。

刑事局強調：若網路賣家接到來電顯示開頭「+2」、「+886」就是詐騙電話，聽到「解除ATM設定」、「簽署金流服務」、「帳戶認證」、「申請金流驗證」也是詐團話術！警方呼籲購物網站等相關業者應加強防護措施，保障買賣雙方的交易安全。民眾若有任何疑問歡迎撥打24小時165反詐騙諮詢專線諮詢。

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