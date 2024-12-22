台鐵一天兩撞改進調車系統　董座檢討：加強SOP

▲台鐵公司各級主管赴12月19日花蓮機務段發生調車事故的洗車線，現場勘查改善研究。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵12月19日一天內發生2起列車撞車事件，其中在花蓮站由調車機推進洗車線清洗時，疑似聯繫疏失，直接撞上電桿，造成車頭受損、駕駛窗玻璃碎裂，幸無人受傷。台鐵公司近日開會檢討，調車標準作業程序SOP加強訓練，3周內修正安全管理系統風險預防作業等檢討，全面施行。

台鐵公司昨日上午於花蓮機務段辦理行車安全檢討會，針對第4季發生的調車事故及虛驚事件進行檢討，由董事長杜微親自主持，副總經理劉雙火、運安處副處長呂光強，以及北中南東4個分區營運處處長、副處長、安全科等單位主管均列席與會。

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▲台鐵公司於花蓮機務段辦理行車安全檢討會 。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，會議決議嚴格要求調車班出勤人數符合規定、出動調車前的勤前教育，明確律定編組車型長度、進入路線長度、停車再開地點、推進運轉時車輛前端需派員引導，以及調車人員間號訊聯繫的標準方式。

劉雙火強調，行控調車人員不可養成錯誤取巧不安全的習慣，各單位(主管)要落實日常及不定期考核，另調車標準作業程序SOP有全面加強訓練的必要，責請運安處督導各區1周內提報考核方式，3周內修正安全管理系統內風險預防作業規定，全面據以施行。

▲台鐵公司各級主管赴12月19日花蓮機務段發生調車事故的洗車線，現場勘查改善研究。（圖／台鐵公司提供）

會後各級主管即赴12月19日花蓮機務段發生調車事故的洗車線，現場進行改善研究。杜微表示，調車作業涉及運、機、場站、洗車各單位，全員務必遵循SOP規定，「確認、再確認、再三確認」，「聯繫、再聯繫、再三聯繫」，才能確保行車安全。