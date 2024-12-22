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11月詐騙財損126億！虛擬貨幣交易要小心　詐團慣用手法曝

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市第四警分局找來資安專家授課。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

詐騙案件層出不窮，手法更是五花八門，令人防不勝防，台中市第四警分局長陳祥麟近日特別邀請安瀚科技創意長鄭宏毅博士、業務經理張邵棠，到分局講授區塊鍊及虛擬貨幣安全保管，讓員警了解虛擬貨幣操作流程，進而替民眾宣導防範之道，避免成為詐諞集團眼中的肥羊。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」指出，今年11月警方受理詐騙案件數1萬8000多件，比10月份上升0.3％，財產損失金額高達126億7594萬元，比10月高出近6億元，比例多出4.9％，相當可觀。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲安瀚科技創意長鄭宏毅博士（左一）及業務經理張邵棠（右二）。（圖／記者白珈陽翻攝）

鄭宏毅表示，坊間投資虛擬貨幣交易所百百款，偽裝成合格交易所的釣魚網站真假難辨，他舉例，民眾使用廣為大眾所信任的加密貨幣熱錢包，認為絕對安全的同時，詐團卻從中嗅到「商機」，透過話術逐步引導民眾將資金轉到另一個錢包地址，或者以資金確認、客服核對的理由，要求被害人展示助記詞，一旦得知錢包金鑰，就能任意控制錢包內的資金，當發現遭詐騙時，資產早已全數被提領一空。

鄭說，對於不切實際的高回報承諾要保持警覺，記得不要點擊來歷不明的連結，並且要檢查交易平台的合法性，才能有效降低被害機率。

陳祥麟表示，各式各樣的詐騙案件層出不窮，造成民眾財產蒙受損失，為了打擊種種詐騙行為，除了警察熟知犯罪手法嚴加取締偵辦，亦積極加強各種反詐騙宣導工作，提高民眾對詐騙的認識和防範意識，並呼籲遇有疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線求證。
 

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