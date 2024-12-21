幕後／民眾黨共識「強力慰留柯文哲」　研判檢方恐出招耗弱白營心神

▲針對民眾黨主席柯文哲提出「請辭」一事，民眾黨中央今日開會討論應變事宜。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因案遭羈押禁見3個多月，昨傳出透過向法院聲請寄送書信，傳達「請辭黨主席」訊息。民眾黨中央緊急應變小組今（21日）召開會議討論因應作為，據了解，與會人士對於「強力慰留柯文哲」有高度共識，佔會議時間的篇幅相當短；而對於未來攻防，小組研判，下周起訴時間點恐會提前，一方面轉移綠營在立院的頹勢，一方面也增加白營同時應付國會攻防與柯案處置的壓力。

今天的會議進行超過2個小時，會後應變小組召集人林富男與黨秘書長周與榆修、立院黨團總召黃國昌、中評會主委李偉華等，一同下樓受訪。林富男說，呼籲檢察官維持司法正義，還柯文哲清白；此外，也拜託全國同胞，相信柯沒有收錢、是清白的。

林富男也強調，柯文哲的存在是民眾黨必須的，「是否收到柯的辭職書，對中央委員會來說無關緊要，我們自有我們的步調」。

針對是否收到請辭書的書信？周榆修說，這一刻沒有收到任何關於柯文哲請辭的書信；周強調，本黨態度非常清楚，「柯文哲就是我們的主席，沒有收到書信，會全力站在柯文哲這邊」。

據了解，與會人員的意見非常一致，就柯文哲請辭這件事沒有太多的討論，就決定下周收到辭職信函後，「柯文哲還是主席、會強力慰留，是大家一致認同的」，會議大多在討論未來柯文哲被起訴後的因應方式。但因為還沒收到請辭的書信、也還沒起訴，真的要做實質討論其實也有困難。

與會人士認為，關鍵要等到起訴書出來，研判起訴時間點可能會提前到下禮拜一、二、三當中的某一天，把柯案的因應處置、立法院的議事攻防全部擠在一起，一方面轉移民進黨在立法院的頹勢，一方面要讓民眾黨中央疲於應付。

應變小組也推斷，後續法院申請接押柯文哲的機率相當高，延押庭應會在沈慶京、應曉薇之後，結果可能要等到再下個禮拜。與會人士說，下周收到信後，會全力慰留柯文哲，但後續柯有沒有出來也是關鍵，現階段仍變數太多，確實仍沒辦法討論出什麼結論。

黨內人士也觀察，近來朝野嚴重對立，即便柯文哲因案被羈押，但從中央到地方，大家還是很認同柯領導民眾黨時的理念，「不管中央或地方，對柯的向心力還是很強」，所謂退黨潮根本是跨跨其談。發言人吳怡萱也提到，黨員數不減反增，正向穩定成長，並未有所謂「陷退黨潮」，外界勿以訛傳訛。