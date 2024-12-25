截圖曝光！江和樹控彰化議長介入民眾黨選舉　運作蔡壁如當黨主席

▲江和樹出示LINE截圖，指控謝典林9月表態挺蔡壁如選黨主席，並透過議員入黨成立縣市議會黨團模式，增加「當然中央委員」席次，便有利於成為代理黨主席。（圖／江和樹提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前傳出寄請辭信，讓明年1月19日可有「代理黨主席」資格的中央委員選舉備受關注，前立委蔡壁如表態參選，且不排除挑戰黨主席。但近期不少地方議員「帶槍投靠」想入民眾黨，使黨內質疑有特定勢力企圖招兵買馬；民眾黨中央委員江和樹25日晚間出示LINE截圖爆料，彰化縣議長謝典林今年9月開始運作，要挺蔡壁如選民眾黨主席，透過成立議會黨團方式，讓黨團總召變民眾黨當然中央委員，進而增加中央委員席次，有利當選代理黨主席。

據了解，近期各地方有很多有犯罪前科的議員申請入黨，其中一位是彰化議員吳錦潭，有酒駕、教唆恐嚇前科，態度積極、還繞過彰化黨部的程序，直接到黨中央申請入黨；有打老婆、家暴紀錄的花蓮縣無黨籍議員林源富，也積極要加入黨務運作。

民眾黨25日中午召開黨政會議，會中有出席代表提及此事，指收到很多來自地方的檢舉，疑似有「暗黑勢力」蠢蠢欲動大舉入黨，積極要參與黨務運作的企圖也相當可疑；且該名彰化議員已申請入黨，但因被民眾檢舉，目前送中評會審核討論中。

江和樹25日晚間丟出多張LINE對話截圖，第一張是謝典林9月19日表示「民眾黨主席補選，我支持蔡碧（壁）如，彰化縣如果可以幫忙的，請站出來，謝謝大家」，縣議會機要秘書劉坤鱧回了一張拍手貼圖；第二張是謝典林說「9月底一起開個會」，劉坤鱧PO出民眾黨第三屆黨代表選舉公告、民眾黨黨職人員選舉辦法；第三張為謝典林直言「我是競選總部的主委」。

民眾黨於今年8月3日修改黨規第18條規定，「當然中央委員」產生方式新增「縣市議會黨團總召集人」，預計明年1月19日中央委員選舉當天實施。另根據民眾黨黨規第16條，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理；如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席任期屆滿之日。

江和樹接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，近期有些人突然要入民眾黨，但卻有酒駕相關前科，這對民眾黨來說是大禁忌，且對方的政治理念明明較靠近國民黨，但卻想加入民眾黨。

江和樹指出，自己這幾天接獲截圖爆料，由於黨規規定，只要成立縣市議會黨團，黨團總召就能是「當然中央委員」，或許有人希望藉此方式增加中央委員席次，並取得代理黨主席，「剛好在柯文哲進去後沒多久操弄，我覺得這樣子真的有點太超過了，現在全黨希望救柯文哲出來，柯妻陳佩琪昨晚都還在祈禱，現在卻搞代理黨主席，我覺得很心寒！」

江和樹提及，2024立委選舉的藍白合作示範區在台中，不知道蔡壁如是不是因此跟國民黨產生友好關係，「但以我對壁如姐的了解，她應該是不可能，我只擔心她被人利用還不自知！」

針對近期有犯罪前科背景者想入民眾黨，民眾黨發言人吳怡萱證實，的確有中央委員在黨政會議上提醒，留意入黨人員的相關經歷，因此依照規定，建請中評會依權責處理。至於針對江和樹的爆料內容，吳怡萱表示，黨中央目前沒有回應。