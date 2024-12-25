柯文哲將被起訴　是否同意蔡壁如請辭？盧秀燕：明天再回答你

▲外傳前台北市長柯文哲將遭起訴，現任台中市市政顧問蔡壁如是否請辭獲准，以便投入中央委員選舉？盧秀燕今天在就職典禮後回應記者「明天再回答你！」（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，今天已經是第112天，外傳北檢最快明就會起訴柯文哲、沈慶京等人，由於民眾黨中央委員即將改選，前立委、台中市政府顧問蔡壁如表態參選中央委員，也不排除選黨主席，並透過LINE向台中市長盧秀燕請辭。今天在盧秀燕就職典禮上被媒體問到，是否同意蔡壁如請辭？對此盧秀燕語帶玄機回應「明天再回答你！」

台中市政府今天以「種下希望，榮耀台中」為題，舉行施政六周成果記者會，當中細數過往政績，包括台中市逐步實現繁榮、溫暖、陽光、安全以及宜居、希望等六大幸福支柱，當中包括成功落實公托倍倍增以及區區親子館等政策，讓親子館數量增加到17間、公托機構達45處。

盧秀燕今天也加碼多項亮點政策，包括將推出專為準媽媽設計的「好孕專車」，每位孕媽咪最高補助6000元交通津貼；針對因癌症治療損害生育能力的市民，市府將提供全國最高金額的凍卵與凍精補助，分別達5萬元以及8000元，幫助市民圓夢。此外，雙十公車優惠政策將延伸到持永久居留證、住台中的國際人士，並推出「市民限定乘車碼」，讓市民可以透過手機即可享有便捷的優惠服務。

▲柯文哲政治獻金案傳近日將遭北檢起訴，現任台中市市政顧問蔡壁如鬆口將投入民眾黨中央委員選舉，不排除選黨主席。（圖／資料照片）



今天活動結束後，媒體聯訪問到「市長，能否講一下蔡壁如請辭的事情嗎？」問題剛問完，盧秀燕就回應，今天請Focus在(就職典禮上)，「明天再回答你」，似乎擔心失焦。外傳今明兩天北檢將起訴柯文哲，外界除了關心柯的刑期之外；蔡壁如是否請辭獲准、順利投入民眾黨中央委員選舉以及黨主席選舉也成為關注焦點。