2024泡麵狂抱賽開跑！東森廣場台北車站年末活動嗨翻

▲東森廣場台北車站舉辦2024泡麵狂抱賽，民眾卯足全力希望把免費泡麵通通帶回家。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

好吃、好買、好玩的東森廣場台北車站又有新玩法！由ETtoday新聞雲與東森廣場共同主辦的「2024泡麵狂抱賽」，今(12/21)於東森廣場台北車站熱鬧登場，200名參賽選手個個卯足全力張開雙臂狂疊猛抱，只為將免費的泡麵通通搬回家，活動氣氛歡樂刺激，賽後大家玩得開心，人人手拎大袋小袋的泡麵滿載而歸。

▲▼現場應景地佈置了「泡麵聖誕樹」，環繞著滿滿的泡麵讓參賽者一試身手。

▲▼現場氣氛熱鬧又刺激，參賽者使出渾身解數想把泡麵帶回家。

時逢聖誕佳節前夕，現場應景地佈置了「泡麵聖誕樹」，周圍環繞著滿滿的泡麵，讓參賽者可以在限時15秒內大把抓，不管抓到幾碗都能通通免費帶回家，吸引超過500人報名，最後抽出200位幸運參賽者一試身手，還有小朋友在一旁賣力地為爸爸媽媽加油打氣，連路過的民眾都忍不住停下腳步觀望，現場一度湧入大量人潮。

▲第一屆「抱麵王」由黃先生一口氣抱了14碗泡麵順利完賽。

今日「抱麵王」黃先生一口氣抱了14碗泡麵完賽，發揮巧思先將泡麵疊整齊再衝回終點，還自備專業拍攝器材記錄比賽過程，平時最常到東森廣場打寶可夢Ga-Olé機台；19歲的吳同學賽後則是不甘心地認為，自己應該可以抱更多碗，期待之後東森廣場可以多舉辦這類有趣的活動。54歲的賴小姐分享自己大約2周就會來一次東森廣場，玩過投籃機和一些遊戲，先前發現此活動就趕緊上網報名參加，最後一口氣抱了9碗泡麵回家，她大推東森廣場環境很舒服、氣氛好，平常還會有年輕人在這邊練舞很熱鬧。

▲高齡82歲的戴奶奶身手矯健地帶走6碗泡麵，大讚活動真好玩。

▲劉爸爸成功抱走多碗泡麵，讓劉弟弟大呼爸爸好厲害。

此次參賽年紀最長的是82歲戴奶奶，身體硬朗的她不慌不忙地抱了6碗泡麵回家，開心地說活動非常好玩，讓她有機會可以出門走走，還能帶很多泡麵回家慢慢吃；陪劉先生來參加比賽的劉弟弟，在一旁看得比爸爸還緊張，賽後大呼爸爸好厲害，期待回家大吃泡麵。

▲東森購物商場事業部營運長林晉祥表示將持續秉持好吃、好買、好玩的核心目標持續辦理多元活動。

歲末年終東森廣場台北車站連續舉辦麻將大賽、聖誕樹點燈等一連串趣味又溫馨的全齡活動，吸引消費者目光也炒熱商場人氣。東森購物商場事業部營運長林晉祥表示，從去年十月份開幕到現在，東森廣場不斷求新求變，秉持好吃、好買、好玩的核心目標持續辦理多元活動，而今天的泡麵狂抱賽就屬於好玩的部分，感謝會員熱情共襄盛舉，也謝謝ETtoday新聞雲協力舉辦相關活動，讓所有東森廣場會員全家大小都可以在這邊歡樂的玩一天，未來也相當歡迎有辦活動需求的公司及單位，來東森廣場與民眾同樂。