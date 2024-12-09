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限時抽／東森廣場『泡麵狂抱賽』資格　免費泡麵抱回家

活動小組／特別企劃

什麼！不用再羨慕日本節目裡可以在超市限時免費搶商品的民眾啦，這麼好康的事情在東森廣場台北車站也要上演啦！更貼心的是知道在這寒冷的冬天，宅在家來一碗熱騰騰的泡麵配追劇根本是頂級享受！為了讓大家在年底感受到最溫暖、最有趣的活動，ETtoday新聞雲將攜手東森廣場台北車站，推出年末最夯挑戰——「2024泡麵狂抱賽－你能抱幾碗」，讓大家爽抱幾碗就帶幾碗回家！

報名傳送門>>>

▲【2024泡麵狂抱賽-你能抱幾碗】將在東森廣場台北車站舉辦，快來搶先抽參賽資格。（圖／活動小組提供）

▲【2024泡麵狂抱賽-你能抱幾碗】將在東森廣場台北車站舉辦，快來搶先抽參賽資格。（圖／活動小組提供）

泡麵狂抱賽將於2024年12月21日（六）中午12點至下午4點，在東森廣場台北車站－西廣場如火如荼地展開，只要下載新聞雲app並成功報名完成抽籤，就有機會參加這場瘋狂的搶泡麵活動。每位參賽者將在指定時間內，僅能使用雙手，禁止使用任何輔助工具，成功抱回終點並放在指定區域內的泡麵通通都能免費帶回家！讓你抱到手軟，免費的最香！備註：為了公平起見，所有掉落地面的泡麵不計入最終數量。此外，為響應環保，請參賽者記得攜帶環保袋或箱子，將抱到的泡麵帶回家。

＞＞＞點我報名去

【活動資訊】
活動時間：2024年12月21日12:00至16:00
活動地點：東森廣場台北車站-西廣場
參賽名額：將抽出200名挑戰者

▲東森廣場台北車站西廣場位置圖。（圖／活動小組提供）

▲東森廣場台北車站西廣場位置圖。（圖／活動小組提供）

如何報名？立即下載ETtoday新聞雲APP！並按照下列步驟完成報名！


【活動報名流程】
1. 首要動作: 下載ETtoday新聞雲 APP並登入會員，完成東森購物會員綁定獲取抽獎資格。
2. 完成任務: 在APP活動頁面，回答問題並勾選：「我要參加泡麵狂抱賽！ 」
3. 抽獎: 12/19將抽出200位參賽者，並以簡訊通知（請務必確認真實姓名及正確手機號碼）。
4. 現場抱泡麵 :12/21 依照簡訊通知時間身份證明（限本人）及ETtoday新聞雲 APP，到東森廣場台北車站現場挑戰（請自備環保袋）。

▲報名流程圖（圖／活動小組提供）

▲報名流程圖（圖／活動小組提供）

【報名資格】
1. 須年滿18歲以上身體健康者。
2. 需為報名者本人參賽，他人無法替代上場。

【得獎公告：將抽出200位參賽者】
2024年12月19日前於ETtoday新聞雲APP活動頁面公布得獎名單，將寄送「活動參賽券」至得獎者新聞雲APP（參賽券將顯示在新聞雲APP會員中心→我的兌換券中），並同步以簡訊通知得獎者後續兌獎事宜，請務必至「會員設定」內填妥完整及正確的會員資料（需為真實姓名、連絡電話、聯絡地址和信箱）。

【活動當天報到】
◎2024年12月21日12:00至16:00，得獎的參賽者請依簡訊通知的時間、憑身分證明（限本人參加）進行報到。

1. 報到時參賽者須憑報名者「本人」之身份證明文件至現場進行核對，並出示主辦單位所發出之新聞雲APP「活動參賽券」（參賽券將顯示在新聞雲APP會員中心→我的兌換券中）至現場給工作人員掃描核銷，即完成報到。
2. 若報名者本人未到將取消其資格，同行友人/家人無法替補。並請確保自身健康狀況是否可以安全完成比賽。

▲參賽券報到核銷流程（圖／活動小組提供）

【泡麵狂抱賽規則】

1. 每位參加者在活動動線內，限時時間內抱泡麵（只限單趟）
2. 所有能抱回到終點（指定區域）的泡麵將免費帶走。
3. 所有泡麵需由雙手手抱攜帶，無法使用袋子、衣物、工具或其他輔助設備。
4. 抱泡麵過程中，任何掉落地面的泡麵將不計入最終數量，且不可再次拾起備註: 為珍惜食物，請務必小心勿故意摔放，參賽者過程中掉落之泡麵，將優先置換參賽者帶回家之泡麵。
5. 工作人員將確認終點（指定區域）內泡麵的數量後，參賽者即可帶走。
備註：為提倡環保，本活動大會將不特別提供包裝箱，請參賽者自備環保袋／箱，將成功抱回的泡麵自行裝袋帶走。

【注意事項】
 若活動日參賽者無法至現場，將視同放棄此次中獎機會，無法以其他家人／友人替代，需為本人參賽，敬請見諒。現場兌領若有爭議或變更，主辦單位保留活動修改、終止及本內容異動之權力。
 

年底最好玩、最新鮮的挑戰就在這裡！快來挑戰你的抱麵極限，讓2024年的冬天更添回憶！想參加的朋友，現在就下載新聞雲APP完成報名吧！


＞＞＞點我看活動詳情

別錯過這個難得的機會，現在就報名參加，把免費泡麵帶回家！

立即下載ETtoday新聞雲APP，挑戰你的雙手能抱幾碗泡麵！

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