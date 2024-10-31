躲風雨又能吃喝玩樂　東森廣場台北車站週年慶湧現滿滿人潮

▲東森購物台北車站於康芮颱風期間吸引大批民眾，解決飲食與生活需求。(圖／東森廣場提供，下同)

消費中心／台北報導

康芮颱風來襲，全台放颱風假。台北市所有百貨商場皆宣布暫停營業，唯獨東森購物旗下東森廣場台北車站、東森廣場中和店正常營業。東森廣場台北車站K區，位處台北市中心、台北車站地下街，成為颱風天最安全且交通便利的生活休閒場域，31日湧入大量人潮，躲風雨還能吃喝玩樂，讓民眾直呼超方便。

▲東森廣場台北車站設有投籃機、寶可夢加傲樂機台等休閒設施，不少民眾玩得不亦樂乎。

東森廣場台北車站K區提供各國美食與休閒娛樂設施，吸引大批民眾前來。此外，東森廣場台北車站還設有包含寶可夢加傲樂遊戲機、籃球機等娛樂設施，讓颱風天的市民朋友們也能活絡筋骨、拉近彼此距離。

除了提供舒適場所，東森廣場台北車站適逢周年慶檔期，自10月15日起至11月24日推出了三重超值優惠和精彩活動，包含第一重「消費滿千送百」，凡於館內單日累積消費滿1,000元，即可獲得100元商場電子券，讓消費者現場即享優惠；第二重「消費滿額抽大獎」，當日單筆消費滿500元，即可獲得抽獎機會，每週將送出一張日本不限航點的來回機票！此外，還有韓國PN楓年花崗石鍋具組、點八小食下午茶組等豐富好禮；第三重優惠，周年慶期間消費滿3,000元即能帶回可愛又實用的史奴比野營趣馬克杯、消費滿5,000元贈史努比野營趣手提保溫袋、消費滿10,000元更有機會獲得限量的德國BENVOL負離子吹風機。

▲包含外國遊客的許多民眾，颱風天都在按摩機店享受放鬆時光。

▲東森廣場台北車站交通便利，提供舒適寬敞的休閒空間，滿足不少民眾颱風天吃喝玩樂的需求。

東森廣場台北車站致力提供所有顧客最佳服務，除了美食饗宴、休閒娛樂，硬體方面亦全面提升，導入5G應用服務，其中「AI即時互動語音客服」提供中、英、日、韓四種語言的即時翻譯客，還有「5G投影互動體驗」和「5G跨屏多人互動體驗」，加深顧客體驗與互動。

東森購物自進軍實體店面，成功打造東森廣場台北車站K區地下街，成為結合美食、娛樂與潮流的全新生活休閒場域，本次於康芮颱風侵襲期間，更成功提供所有市民朋友一個滿足全方位衣食娛樂的最佳安全處所。