法國高訂MAISON W 1955「女神之香」　浪漫打造東森廣場K區爆紅打卡點

▲東森購物獨家代理法國高訂香水品牌「MAISON W 1955」，並於即日起至12/26在東森廣場台北車站K區舉辦一系列的聖誕慶祝活動。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

夢幻浪漫的聖誕節即將來臨，東森購物獨家代理法國高訂香水品牌「MAISON W 1955」將為所有人帶來一場不僅是香氛嗅覺的冬日魔法，更是一場充滿愛、環保與分享的節日體驗。「MAISON W 1955」即日起至12/26於東森廣場台北車站K區舉辦一系列的聖誕慶祝活動，以「女神之香」迷戀玫瑰淡香精的法式優雅為靈感，現場展示大型「迷戀璀燦香氛盒」裝置，結合廣場中央聖誕樹點綴出滿滿儀式感，將成為年末最火熱的打卡聖地，還有聖誕市集帶來多重優惠活動，不用飛到法國，即可體驗法式優雅且浪漫的耶誕氣息，邀請大家共同感受這場聖誕的浪漫奇蹟。

大型香水禮盒造景成爆紅打卡熱點 夢幻聖誕童話真實存在

作為這次法國「MAISON W 1955」聖誕活動主角之一的「迷戀璀燦香氛盒」裝置，已牢牢抓住所有人眼球， 完美融合法式浪漫與聖誕童話元素，充分展現出品牌優雅而獨特的美學風格，以柔和的粉紅色系為主視覺，香水瓶身融入精緻的金色皇冠標誌設計，象徵典雅與高貴，整個場域像被施了香氛魔法；整體以精美包裝的夢幻禮物盒，並搭配一棵閃耀繽紛的聖誕樹，讓視覺與嗅覺雙重體驗最佳享受，無時無刻都感受到濃厚的節日氛圍與MAISON W 1955所想傳遞的浪漫情感。

▲東森廣場台北車站K區現場展示大型「迷戀璀燦香氛盒」裝置，將成為年末最火熱的打卡聖地。（圖／東森購物提供）

由法國南部的浪漫傳說到聖誕夜的「女神之香」魔法：ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精

聖誕節作為一年中最具歡樂氛圍的節日之一，香氛的陪伴更讓所有美好時刻歷久彌新，MAISON W 1955「ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精」由普羅旺斯地區擁有近80年歷史的香水工坊 CADENTIA 與法國香水世家第三代的天才調香師 Jeremy Sabater 攜手合作，將香水古法熟成的精湛工藝和當代調香技藝完美融合，而其靈感源自法國南部小鎮一個浪漫的玫瑰花園故事，描述了年輕玫瑰園主為心愛的女人從世界各地尋找不同品種的玫瑰，並親手將這座夢想花園，奉獻給他深愛的女人，調香師Jeremy Sabater透過細緻的調香工藝，將愛情的深刻與美好，凝縮在每一滴香水中穿越時空，MAISON W 1955聖誕活動將以女神之香「ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精」為所有人點亮整個冬天。

▲法國香水世家第三代天才調香師 Jeremy Sabater。（圖／MAISON W 1955提供）

不僅施放香氛魔法 「MAISON W 1955」特別推出聖誕獻禮３重送

「MAISON W 1955」不僅施放浪漫唯美的香氛魔法，更想讓所有來訪者感受到一種生活態度，以及這股迷戀魅力，特別於12月活動期間，推出聖誕浪漫獻禮3重送：

活動1、FB打卡享好禮：按讚「MAISON W」與「東森廣場－台北車站」兩個粉絲專頁，並與現場「迷戀璀燦香氛盒」裝置拍照打卡上傳與填問卷，即可獲得「迷戀玫瑰淡香精1.3ml體驗瓶」。

活動２、香水空瓶回收換好禮：攜帶任何香水空瓶(30ml以上)至活動現場並填寫問卷，即可兌換「迷戀玫瑰淡香精10ml」，每人限兌換乙瓶。透過香水空瓶的回收行動，讓環保與優雅同行，共同為地球盡一份心力，為這場迷人的香氛旅程增添永續價值。

活動3、許下心願祝福即抽商場禮券：至東森廣場台北車站現場與魔鏡互動，許下聖誕心願，同時掃描QRcode填問卷，即可抽500元商場實體禮券(100元*5張)，於12/31抽出10名幸運兒，向最親密的人傳遞最深的祝福。

即日起至12/26，「MAISON W 1955」攜浪漫迷人的女神之香「ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精」，透過迷戀璀燦香氛盒裝置，並結合一系列的優惠活動與環保行動，為東森廣場台北車站注入滿滿的聖誕幸福氛圍，現場推出獨家「耶誕限定套組」，原迷戀玫瑰淡香精100ml單瓶市價$8,500，期間限定買1送1，內容包含迷戀玫瑰淡香精100ml*2、迷戀玫瑰淡香精10ml與迷戀玫瑰淡香精1.3ml，並搭配MAISON W 1955品牌玫瑰提袋，數量有限，售完為止，邀請大家盡情感受香氛藝術以及對於美好生活的想像，享受這個愛與分享的時刻。

現場獨家販售MAISON W 1955「耶誕限定套組」，優惠價$8,500





內容物：迷戀玫瑰淡香精100ml*2、迷戀玫瑰淡香精10ml*1、迷戀玫瑰淡香精1.3ml*1、MAISON W 1955品牌玫瑰提袋*1

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