東森廣場活動不間斷！第11屆「健康長壽盃」麻將大賽報名人數創新高

▲第11屆「東森健康長壽盃」麻將大賽熱鬧開打！最終取前六名由東森購物總經理彭鴻珷(右2)頒發東森廣場商品券，並由麻將最大黨裁判長(左1)做見證。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

為銀髮族謀福利的第11屆「東森健康長壽盃」麻將大賽又來了！今(12/14)下午於東森廣場台北車站熱鬧登場，再度攜手「麻將最大黨」裁判擔任裁判長。儘管本屆首度限制參賽條件須滿50歲以上，報名仍相當踴躍，開放3小時內即超過400位報名，創下歷屆最高報名人數，最終匯聚超過百位爺爺奶奶齊聚一堂比拚牌技，動手又動腦現場氣氛相當歡樂。

▲本屆設有50歲年齡門檻，報名人數仍創新高。

▲本屆年紀最長的參賽者為82歲的劉奶奶。

本屆年紀最長的參賽者為82歲的劉奶奶，她分享自己從10幾歲少女時期就開始陪爸媽打麻將，笑說：「以前家裡打的是13張麻將，長大後才改打16張台灣麻將，來和大家一起打麻將比較不會老人痴呆，很開心！」而她靈活的打牌手速絲毫不輸同桌牌友，令其他牌友直呼：可以和長者一起打麻將相當榮幸。

▲從彰化特地北上來參加麻將大賽的劉先生。

遠從彰化特地北上來參加活動的劉先生，他表示第一次參加麻將大賽，和新朋友一起打牌可以增強腦力與活力，覺得是很好的活動，而且看到同桌的老爺爺，年紀很大還能一起打麻將覺得很佩服，有機會還會想再參加。

▲本屆冠軍由張宇承(圖中)抱走6,000元東森廣場商品券大獎。

本屆冠軍由張宇承抱走6,000元東森廣場商品券大獎，國小五年級就開始打牌到現在超過30年，首次參加麻將大賽即奪得冠軍，他本人也相當意外。他表示這次是太太幫他報名活動，來現場和大家一起打麻將很開心，以前都是和同學、同事打，這次可以和來自不同地方的人互動良好，尤其麻將是一個動頭腦的遊戲，對年長者是很不錯的休閒活動，打算帶老婆一起逛商場消費。

東森購物總經理彭鴻珷在訪談中透露，過去麻將大賽吸引了各年齡層的參賽者，橫跨20~80歲都有，考量活動名為「健康長壽盃」，因此在參賽年齡上設了50歲的門檻限制，希望更專注於高齡者的需求，聚焦於年紀相仿的參賽者，讓大家不僅可以在牌桌上切磋技藝，還能藉由比賽交流彼此的生活，打造一個健康又有意義的社交環境。

▲▼東森廣場台北車站麻將大賽現場。

彭鴻珷說明，東森廣場台北車站將持續舉辦多元化的活動吸引不同年齡的消費者，例如，接下來會舉辦年貨大街和香水特賣活動，其中超人氣MASION. W香水也會於中廣場展示，12/20(五)也將舉行聖誕點燈儀式及12/21(六)搬泡麵比賽等趣味活動。他強調，這些活動希望滿足及照顧到各個年齡層的需求，目標將K區地下街的東森廣場台北車站打造成一個適合年輕人、上班族，以及三代同堂家庭共同喜愛的聚集地。

▲東森健康長壽盃麻將大賽熱鬧非凡。