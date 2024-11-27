「問我問題！」新聞雲LINE的AI小幫手上線　提供更精準相關新聞

▲讀者可以直接在對話框中輸入感興趣的關鍵字或問題，即可獲得更多相關新聞 。（圖／社群中心製）

社群中心／陳致平

為了提供讀者更方便、個性化的新聞閱讀體驗，ETtoday新聞雲LINE官方帳號隆重推出全新AI小幫手——提供更精準的「語意搜尋」功能，即日起，讀者可以直接在對話框中輸入感興趣的關鍵字或問題，即可獲得更多相關新聞，享受更加精準的資訊推薦服務，讓你重要訊息一把抓。

ETtoday新聞雲LINE官方帳號自推出以來，累積好友人數已超過271萬，此次新增的「語意搜尋」功能，透過AI技術，能理解用戶的搜尋意圖，並推薦相關內容，不僅提升搜尋效率，也讓新聞更豐富，為讀者整理一天中的大小事，有如貼身小助理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲操作步驟，可搜尋@ETtoday加入新聞雲LINE官方帳號，也可點我加入 。（示意圖）

舉例來說，如果想到東京旅遊，即可輸入「東京旅遊推薦景點」，就能掌握最hito的東京旅遊景點、怎麼玩最好玩；或者在這個多變的天氣裡，不知道出門怎麼穿，輸入「天氣怎麼樣、明天會下雨嗎」，立刻收到相關的新聞內容，告知近期的天氣變化；善用AI小幫手，就能迅速收到最即時的相關新聞，快速掌握重要資訊。

ETtoday新聞雲期待這項功能進一步拉近與讀者的距離，讓每一次的新聞搜尋都充滿驚喜與價值。歡迎加入ETtoday LINE官方帳號，享受最新、最快的即時新聞與智慧搜尋的雙重體驗！

>>> 升級小幫手服務，看ETtoday新聞雲一次滿足

https://lin.ee/acV7hbK