三三讀書會舉辦蔬菜趴公益晚會　黃偉哲感謝公私協力關懷身障朋友

▲三三讀書會舉辦「蔬香傳愛、友善大地」聖誕公益晚會，會中協助推廣台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會庇護農場的無毒蔬菜，黃偉哲市長致贈感謝狀感謝三三讀書會陳苡銜會長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為回應台南市照顧弱勢優先的施政理念，三三讀書會用實際行動支援身障朋友，於玄饌宴會館舉辦「蔬香傳愛、友善大地」聖誕公益晚會，會中協助推廣財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會庇護農場的無毒蔬菜，所得款項將購置無毒蔬菜並配送給弱勢團體及社福機構。

黃偉哲市長在社會局盧禹璁局長陪同下參與公益活動，並致贈感謝狀感謝三三讀書會陳苡銜會長熱心公益且重視環境保護，肯定三三讀書會長期關懷弱勢族群不遺餘力。



市長黃偉哲表示，在這樣感恩的季節，特別感謝非常感謝三三讀書會陳苡銜會長舉辦聖誕公益晚會，讓讀書會成員們共襄盛舉，利用所募款項支援庇護農場。蓮心園庇護農藝工場協助身障朋友就業，堅持採用自然農法，無毒無化肥栽種各種蔬菜，幫助弱勢的同時也保護環境，也讓許多身障朋友擁有一個自立的機會，提升自信，找到自我價值，也期盼透過本次活動，吸引更多企業團體或善心人士一起投入公益。





黃偉哲說，若市民們以身為台南市民為榮，正是因為有許多像三三讀書會一樣的團體，不僅自我成長，也帶動整個社會一起進步，是名副其實的台灣之光，市府也會繼續努力與各民間單位配合，關懷弱勢、守護環境，共同打造溫暖美好的城市。



社會局長盧禹璁說明，提升身心障礙者生活品質為台南市府重要施政，並長期致力營造無障礙友善環境，感謝社會上許多付出愛心的民眾、企業與團體，藉由民間的資源投入可以讓社褔的能量更加倍，期盼持續透過公私協力創造更多元優質的服務，為促進身障者的權益與褔利努力。





會長陳苡銜表示，三三讀書會每年歲末年終都會舉辦大型公益活動，今年結合聖誕節舉辦公益晚會，成員們以蔬菜為主題走秀，宣導無農藥耕作，友善大地的重要性，公益晚會所得款項將全數向庇護農場預購無毒蔬菜，並將蔬菜配送給需要幫助的弱勢團體及社福機構，希望幫助身心障礙者就業，也支持環境保護，更將無毒蔬菜推廣給其他弱勢民眾，藉由串連讀書會成員彼此的愛心，讓善的循環產生更多正面的力量，造福更多身障朋友及弱勢族群，讓這份「善」的力量延續下去。